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الخميس، 25-08-2022 04:26 م

6 نصائح ذكية لتجنب الإفراط بتناول الطعام في العطلة الأسبوعية

6 نصائح ذكية لتجنب الإفراط بتناول الطعام في العطلة الأسبوعية-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - ينتظر الجميع قدوم العطلة الأسبوعية بفارغ الصبر، سواء كانوا أطفالاً أو مراهقين يدرسون في المدارس والجامعات، أم نساء ورجالاً يعملون بدوامات جزئية أو كاملة، حتى ربات المنازل يتطلعن بلهفة للعطلة الأسبوعية لأخذ قسط من الراحة من أعمال المنزل والطبخ والعناية بالأطفال.

وفي هذا الصدد، يمكنك الإستفادة من النصائح الذكية التالية التي أوردها موقع Everydayhealth على الشكل الآتي:

1 - المحافظة على الروتين الأسبوعي: قد يبدو الأمر مملاً أن تلتزمي بروتينك الغذائي والرياضي خلال أيام الأسبوع، أيضاً أثناء العطلة الأسبوعية. لكن صدقيني عزيزتي، هذا الإلتزام سيعود عليك بالمنفعة إذ سيحميك من أية متاعب ومشاكل في الصحة والنوم يمكن أن تحصل لك نتيجة تخريب هذا الروتين أثناء العطلة.

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2- تجنب الدهون المشبعة: كثيراً ما يتردد معظمنا على المطاعم لتناول الطعام أثناء العطلة الأسبوعية، ويغفل معظمنا عن طلب الأكل الصحي مسارعين لتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية وغيرها. وهو ما يضر بالجسم ويترك تداعياته عليك طوال أيام الأسبوع.

 

3- حساب السعرات الحرارية: التكنولوجيا ليست كلها سيئة كما يُخيل للبعض، والدليل أن بعض التطبيقات الذكية الموجودة على هواتفنا المحمولة، تساعدنا في حساب السعرات الحرارية في كل طبق أو صنف طعام. ما يعني أنه بإمكانك حساب كافة السعرات الحرارية قبل تناولها أثناء العطلة الأسبوعية، حتى إن كنت تتناولين الطعام خارج المنزل أو في منزل أحد الأصدقاء، يمكنك حساب السعرات الحرارية وتجنب الإفراط في تناول الطعام.


4- أخذ الوقت في مضغ الطعام: لا ينتبه الكثير منا إلى أننا لا نسرف فقط في كميات الطعام التي نتناولها سواء خلال أيام الأسبوع أو أثناء العطلة الأسبوعية، بل إننا أيضاً نتناول الطعام بسرعة دون مضغ جيد. وهو ما ينعكس سلباً على صحة الجهاز الهضمي، لجهة الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم إضافة لمشكلة زيادة الوزن وتذبذب مستوى السكر بالدم، وهو ما يجعلنا نشعر بالتعب والنعاس بعد الأكل بسرعة.

 

5 - وضع خطة مسبقة للعطلة: كل شيء في حياتنا يحتاج لتخطيط، خصوصاً وجبات الطعام والخفيفة منها تحديداً، أثناء مشاهدة التلفاز أو الجلوس مع الأصدقاء وأفراد العائلة بعد الظهر.

 

6 - عدم التركيز على تناول الطعام فقط: الغذاء الذي يحتاجه جسمك خلال العطلة الأسبوعية، ليست الحاجة الوحيدة بل يأتي ضمن احتياجات أخرى منها الراحة والإستجمام، زيارات الأهل والأصدقاء، والقيام بنشاطات بدنية وفكرية مختلفة مع الأطفال والعائلة. كل هذه الأمور تصرف التفكير عن الأكل فقط، وتجنبك الإفراط في تناول الطعام أثناء العطلة الأسبوعية.

 

 

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