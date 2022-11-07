6 نصائح للحفاظ على قوة الذاكرة مع التقدم في العمر

الوكيل الإخباري-مع التقدم في العمر، هل أصبح لديك اهتمام أكبر للاعتناء بذاكرتك؟



وبينما نتمتع بمعدلات أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان مقارنةً بالجيل السابق، إلا أن الأرقام تسير في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالضعف المرتبط بالدماغ.



ورغم أن فقدان الذاكرة يُعتبر بمثابة شكوى صحية شائعة، وخاصةً لدى كبار السن، إلا أن الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ولا يُحكم على كبار السن بالنسيان.



وشارك الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي عبر "تويتر" 6 نصائح للمحافظة على قوة ذاكرتك:



الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم

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ممارسة الألعاب المحفّزة للذاكرة



تخصيص وقت للتأمل



تناول مكملات زيت السمك إذا نصح الطبيب بذلك



تناول كمية قليلة من السكر المضاف



الحفاظ على وزن صحي



سي ان ان

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