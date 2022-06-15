7 أخطاء ترتكبها في الصباح الباكر تجعلك تشعر بالتعب طوال اليوم

الوكيل الإخباري - يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يشعرون بالتعب طوال اليوم على الرغم من التوجه إلى الفراش مبكرًا والحصول على ثماني ساعات من النوم يمكن أن يتخلصوا من هذه المشكلة عبر التخلي عن عاداتهم الصباحية السيئة.



وفقًا لعلماء النوم، هناك مجموعة من العادات الصباحية السيئة التي تجعلك تشعر بالنعاس والتعب طوال اليوم، وتحدث عادة خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ.



فيما يلي أهم العادات الصباحية السيئة التي تجعلك تشعر بالنعاس والتعب في النهار:



الضغط على زر الغفوة

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يعتبر الضغط على زر الغفوة عادة شائعة يقوم بها معظم الناس. إلا أن الخبراء يحذرون من أن القيام بذلك يؤدي إلى بدء دورة جديدة من النوم يصعب إنهاؤها، ونتيجة لذلك يشعر الإنسان بالتعب.

تفحص هاتفك

يحذر الخبراء من عدم تفحص الهاتف فور الاستيقاظ من النوم، للسماح للعقل بالاستيقاظ بشكل تدريجي دون إغراقه بالكثير من المعلومات لأن ذلك يساهم في إبطاء تنشيطه. لذا يجب على المرء الانتظار بضع ساعات قبل البدء بتفحص الهاتف والخوض في وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني.

عدم ممارسة تمارين التمدد

يمكن أن تتيبس العضلات والمفاصل خلال الليل، مما يعني أنه من المهم شدها مرة أخرى كل صباح. وينصح الخبراء بممارسة تمارين التمدد لبضع دقائق كل صباح لزيادة تدفق الدم في الجسم والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالنشاط.

أخذ حمام ساخن

الاستحمام بالماء الساخن مفيد جدًا لكن خبراء النوم ينصحون بالاستحمام في المساء، لأنه يساعدك على الشعور بالراحة والنوم. تشير الحرارة إلى جهازك العصبي أن الوقت قد حان لإرخاء عضلاتك وإبطاء معدل ضربات القلب، مما يجعلك تشعر بالهدوء والنعاس، لذا يُنصح بأخذ دوش بارد للشعور باليقظة والانتعاش طوال اليوم.



ارتداء الملابس في جو مظلم

يحب الكثير من الناس "الاستيقاظ ببطء" في الصباح وارتداء ملابسهم في الظلام لكن هذا يأتي بنتائج عكسية لأنه كلما ابتعدت عن الضوء لقترة أطول كلما ازداد شعورك بالنعاس، فقلة الضوء تخبر جسمك بأن الوقت لا يزال ليلاً.



شرب القهوة على الفور

كشف الخبراء عن أن شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق لبقية اليوم. بين الساعة 8 صباحًا و 9 صباحًا ينتج الجسم بشكل طبيعي مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول الذي ينظم الطاقة، وشرب القهوة قبل ذلك الوقت سيجعلك تشعر بالتوتر، كما أنه يعطل إدارة الكورتيزول في الجسم مما قد يؤدي إلى النعاس في فترة بعد الظهر. لذا ينصح بتناول الماء كخيار أفضل بعد الاستيقاظ مباشرة.

تنظيف أسنانك بعد الإفطار

هذا ضار بشكل خاص إذا كنت قد تناولت الأطعمة الحمضية في وجبات الإفطار، وفقًا للخبراء. من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار ثم استخدام الخيط بعد الاستمتاع بوجبة الصباح أو الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل لإنجاز المهمة.

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