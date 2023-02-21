7 أسباب لارتفاع الحرارة مع الصداع

الوكيل الإخباري- يمكن أن تكون الإصابة بالحمى والصداع علامات على المعاناة من حالات مرضية خفيفة، مثل نزلات البرد، أو حالات أخرى خطيرة تستدعي استشارة الطبيب المختص.

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نوضح في السطور التالية، أبرز أسباب المعاناة من الحمى والصداع معًا، وفقًأ لما ذكره موقع "Very well health".

أسباب ارتفاع الحرارة مع الصداع

1- التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب الأغشية الواقية حول الدماغ والنخاع الشوكي، وعادة ما يحدث بسبب الفيروسات أو البكتيريا، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض الأدوية أو الأمراض غير المعدية.



وبالإضافة إلى الصداع الشديد والحمى، قد تشمل أعراض التهاب السحايا تصلب الرقبة، الغثيان، التقيؤ، الارتباك، الحساسية للضوء، آلام المفاصل، النوبات.



2- التهاب الدماغ

التهاب الدماغ هو عدوى تصيب الجهاز العصبي المركزي، وقد تكون ناجمة عن فيروس أو بكتيريا أو فطريات.



ويتمثل الفرق الرئيسي بين التهاب السحايا والتهاب الدماغ هو أن التهاب السحايا هو التهاب البطانة حول الدماغ والتهاب الدماغ هو التهاب في الدماغ نفسه، ويمكن أن يتسبب كل منهما في حدوث تشوهات في وظائف المخ تؤدي إلى الارتباك والنوبات المرضية.



وتشمل أعراض التهاب الدماغ الحمى، الصداع، ألم المفاصل، ضعف العضلات، تصلب الرقبة، الغثيان، الشعور بالارتباك، تغير السلوك، الحساسية للضوء، صعوبة الكلام، مشكلة في التحرك، مشاكل الذاكرة، وفقدان الوعي.



3- نزلات البرد أو الأنفلونزا

يمكن أن تسبب الأنفلونزا ونزلات البرد الحمى أعراضًا خفيفة أو مرضًا شديدًا، في بعض الحالات، يمكن أن تكون خطيرة بما يكفي لتكون مهددة للحياة، خاصة لمن هم فوق 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وحديثي الولادة.

وتشمل الأعراض المصاحبة لتلك الحالات الحمى والصداع، القشعريرة، السعال، انسداد أو سيلان الأنف، آلام العضلات، التعب، القيء أو الإسهال، العطس، التهاب الحلق.



4- خراج الدماغ

يعد خراج الدماغ حالة نادرة، ولكنها قد تهدد الحياة، ويحدث الصداع الناتج عن خراج الدماغ، نتيجة لارتفاع الضغط داخل الجمجمة، حيث يستمر الخراج في النمو ويحتل مساحة.



ويمكن أن تشبه أعراض خراج الدماغ أعراض التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، حيث تشمل الحمى والصداع، تصلب الرقبة، القشعريرة، التقيؤ، الارتباك أو صعوبة التركيز أو النعاس، الشعور بالضعف العام، مشاكل اللغة، فقدان وظيفة العضلات عادة في جانب واحد، وتغييرات الرؤية.



6- التهابات الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو تورم أو التهاب بطانة الجيوب الأنفية، وهى الفراغات المجوفة خلف الجبهة والعينين، والتي تتصل بالممرات الأنفية.



وعندما يتم انسداد الجيوب الأنفية بالسوائل، يمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب العدوى، ما يسبب المعاناة من أعراض تشمل الحمى والصداع، ألم في الوجه أو تورم، ألم الأذن، ألم الأسنان، وإفرازات أنف سميكة.



7- ضربة الشمس

ضربة الشمس هي أشد أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 104 درجة فهرنهايت ولا يمكن للجسم التعرق بدرجة كافية لتبريد الجسم، وهى حالة تتطلب عناية طبية فورية.



وتشمل الأعراض ارتفاع درجة حرارة الجسم، الصداع، سخونة الجلد وجفافه، قلة التعرق، تشنجات العضلات، الغثيان والتقيؤ، الدوخة، الهذيان، وفقدان الوعي.





الكونسلتو الطبي

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