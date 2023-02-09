7 أطعمة تسبب الصداع .. واخرى تعالجه

الوكيل الإخباري-كثيرًا ما نقبل على تناول المسكنات عند الشعور بالصداع، مع العلم أن هناك أطعمة ومشروبات موجودة في المنزل تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف آلام الرأس بمختلف أنواعها.



في التقرير التالي، نستعرض الأطعمة والمشروبات المخففة للصداع، وفقًا لموقع "Medical News Today".

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أطعمة ومشروبات لعلاج الصداع

1- الماء

في دراسة أجريت عام 2015، وجد الباحثون أن شرب الماء وسيلة فعالة للتخلص من الصداع، خاصةً إذا كانت آلام الرأس ناتجة عن جفاف الجسم.



2- الفواكه والخضراوات

كشفت دراسة أجريت عام 2020، منشورة في مجلة مضادات الأكسدة، أن الإجهاد التأكسدي من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي.



ولتقليل تأثير الإجهاد التأكسدي، ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم بدورها في مكافحة الشوارد الحرة وتثبيط نشاطها في الجسم.



ومن أبرز الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة:

- اللفت.

- السبانخ.

- السلق.

- الجزر.

- الفلفل الألوان.

- الفلفل الحار.

- الثوم.

- العنب.

- التوت.

- الفراولة.



ولا تقتصر فوائد الألياف الغذائية المتوفرة في الخضراوات والفواكه على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن وضبط سكر الدم، بل تساعد أيضًا على تخفيف الصداع النصفي، خاصةً عند استهلاكها في ظل نظام غذائي منخفض الدهون، بحسب دراسة منشورة في مجلة الصداع والألم عام 2014.



3- شاي الأعشاب

أكدت دراسة عام 2014، أن شاي الزنجبيل من المشروبات المفيدة لمرضى الصداع النصفي، ويرجع السبب إلى احتوائه على مسكنات طبيعية ومواد مضادة للالتهابات.



وإذا كان الصداع ناتجًا عن التوتر والقلق والأرق، يمكن التخلص منه بشرب شاي البابونج، لأنه يساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء وتحسين جودة النوم.



بينما شاي النعناع يعتبر خيارًا ممتازًا للمصابين بالتهاب الجيوب الأنفية، لأنه فعال في تخفيف الصداع المصاحب للاحتقان.



4- الكافيين

يمكن التغلب على بعض أنواع الصداع عن طريق تناول كمية صغيرة من الكافيين، لأنه يساعد على تخفيف آلام الرأس، بفضل قدرته على تضييق الأوعية الدموية.



ولا تعد القهوة المصدر الوحيد للكافيين، بل يتوافر أيضًا في:



- الشاي الأسود

- الشاي الأخضر.

- الشوكولاتة الداكنة.

- التوت.

- الخروب.



أطعمة ومشروبات تزيد الصداع

يجب الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات عند الشعور بالصداع، لأنها تزيد آلام الرأس، أبرزها:



- منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي.

- البيض.

- الحمضيات.

- الطماطم.

- القمح.

- الحلويات.

- المكسرات.

الكونسلتو الطبي

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