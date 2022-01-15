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السبت، 15-01-2022 03:40 م

7 أطعمة خارقة تعزز المناعة خلال الشتاء

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تبحث عن مقويات المناعة، جرب 7 أطعمة وصفها خبراء التغذية بـ "الخارقة" لعناصرها الغذائية الحيوية وغناها بالفيتامينات المقاومة للعدوى.

الثوم
يستخدم الثوم بفوائده الصحية المتعددة في أصناف مختلفة عند الطهي منزلياً. ويمكن أن يمنع تناول الثوم بانتظام الأضرار الإدراكية، كما ويقوي المناعة ويساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات. علماً بأن مركب alliin، المسؤول عن طعم الثوم ورائحته المميزة، مفيد بشكل خاص في مكافحة البرد والإنفلونزا.

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الزنجبيل
يحوي الزنجبيل خصائص مؤكسدة ومضادة للالتهابات.  ويساعد في إزالة التهاب الحلق خلال فصل الشتاء وقد ثبت علمياً بأنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما وتعزيز عملية الهضم وتخفيف الغثيان.

 

السبانخ
غالباً ما تكون هنالك وفرة في محاصيل السبانخ خلال فصل الشتاء، وهو مصدر كبير للمغنيسيوم الضروري لعملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وظائف العضلات والأعصاب. كما أن ذلك النبات المغذي والمورق يعزز صحة القلب، وهو غني بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

 

الفواكه الحمضية
تزخر الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون والكيوي والجريب فروت بفيتامين سي الضروري لتقوية جهاز المناعة، الذي يساعد أيضاً في تطوير خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى الفيروسية.

 

الزبادي أو اللبن الرائب
إلى جانب تحسين الزبادي المناعة، هو يعزز أيضاً عملية التمثيل الغذائي. وللاستفادة من الزبادي، يمكن تناوله وحده أو تحليته بالسكر والفواكه في المنزل، وينصح بتجنب الأنواع المعالجة أو المنكهة المتاحة في الأسواق.


العسل الصافي
لطالما استخدم العسل كعلاج على مر العصور وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا. كما ويساعد العسل على تجنب التهابات الحلق والربو القصبي.


البابايا
البابايا غنية جداً بفيتامين سي وتحتوي الفاكهة أيضاً على إنزيم هضمي يساعد في تقليل الالتهابات وتجديد خلايا الدم الحمراء.

 

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