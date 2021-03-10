7 أطعمة عليك تناولها للحفاظ على صحة كليتيك

الوكيل الاخباري - تعتمد صحة الكلى على العديد من العوامل ومن أهمها التغذية الصحية، فالكثير من الناس لا يدركون حقيقة أن الشخص يمكن أن يفقد ما يصل إلى 90 % من وظائف الكلى الخاصة به قبل أن يعاني من أي أعراض، كون أمراض الكلى ليس لها أي علامات أو أعراض منبهة.

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هناك بعض الأطعمة البسيطة التي تسمح لك بتحسين صحة الكلى، حيث يعمل إدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي كإجراء وقائي لتجنب تقلص أمراض الكلى.



وقد اقترحت مدربة الصحة وخبيرة التغذية، شيلبا أرورا، أنه "يجب تجنب تناول الصوديوم قدر الإمكان"، وفقا لما نشره الموقع التلفزيوني "أن دي تي في" الهندي.



وقالت: "إنه يجب أن يكون تناول الملح محدودا في النظام الغذائي، يجب تناول العناصر الأقل معالجة لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الصوديوم والدهون المتحولة".



بشكل عام التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه مفيدة لصحة الكلى، ووفقا لمؤسسة الكلى الوطني الولايات المتحدة الأميركية (NKF)، فإن مسببات مرض الكلى متعددة وتتأثر بعوامل الأصل العرقي والنوع الاجتماعي والموقع الجغرافي ونمط الحياة، لذا فحتى تحافظ على صحة الكلى، عليك أن تهتم بما تتناوله من أغذية صحية، وإليك أهمها:



- التفاح:

هو أفضل وجبة خفيفة صحية في أي وقت ومفيد في حماية الكلى أيضا. يساعد محتوى البكتين العالي في التفاح على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

- التوت:

هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة. هناك عدد من أنواع التوت التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لحماية صحة الكلى مثل الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت البري.



- الفواكه الحمضية:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكلى، فكلما زاد فيتامين "سي" كان ذلك أفضل. تحتوي ثمار الحمضيات، مثل: البرتقال والليمون على هذا الفيتامين الحيوي بوفرة. ووفقا لكتاب "Healing Foods " تبين "أن تناول عصير الليمون المخفف يوميا يقلل من معدل تشكل الحصى في الكلى".

- الملفوف:

يحتوي الملفوف على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي، مما يجعله من الخضروات الرائعة للوقاية من أمراض الكلى. كما أنه يحتوي على عدد من المركبات والفيتامينات المفيدة للصحة العامة، وأفضل طريقة لأكل الملفوف هي طهيه بشكل خفيف حتى يحتفظ بفوائده الصحية.



- البطاطا الحلوة:

كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطا الحلوة كبيرة للاستهلاك في أي وقت من اليوم. يتحلل محتواها العالي من الألياف ببطء، مما يجعلها مثالية لتقليل الوزن أيضا.



- الخضار الورقية الخضراء:

هي ضرورية في نظامك الغذائي من أجل تحسين صحة الكلى.



- زهرة القرنبيط:

يعتبر القرنبيط من الخضروات المليئة بالطاقة والتي تحتوي على فيتامين "سي" وحمض الفوليك والألياف.

سبوتنيك

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