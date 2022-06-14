7 أطعمة لمقاومة إرهاق الصباح

الوكيل الإخباري - يشعر كثيرون بالتعب عند الاستيقاظ من النوم، ما يدفعهم إلى تناول عدة أكواب من القهوة وحدها، أو بعض الكوكيز الغني بالسكريات معها، بهدف الحصول على طاقة تعينهم على بدء يوم طويل من العمل.

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لكن موقع healthline الطبي يجد أن اللجوء لهذه العادة لا يمنع الإرهاق الصباحي وقد يفاقمها، مقترحاً تناول طعام صحي وطبيعي، يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى، إذ يمكن لتلك الأطعمة أن توفر الطاقة التي يحتاج الجسم إليها في الصباح ولبقية اليوم، ما يساعد في مقاومة إرهاق الصبح والتغلب عليه. ومن هذه الأطعمة:





الموز:

تناول موزة واحدة كوجبة خفيفة صباحاً، من أفضل الطرق للحصول على الطاقة بشكل سريع، إذ تحتوي تلك الفاكهة على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات (ب)، كما أنها تحوي كمية كافية من الألياف التي تبطئ إطلاق السكر بالدم. ويمكن لثمار الموز الصفراء الناضجة توفير قدر كبير من الطاقة، مقارنة بالثمار غير الناضجة ذات اللون الأخضر، وذلك بسبب تحول النشا الموجود فيها إلى سكريات يسهل هضمها والحصول على الطاقة منها.

البيض:

تناول بيضة واحدة يمكنه أن يوفر الشعور بالشبع والامتلاء، كما يمد الجسم بطاقة تستمر طوال اليوم، إذ يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة كالحديد والكولين وفيتامين (د)، و(ب12)، إلى جانب البروتينات الضرورية والدهون الصحية، وينصح بتناول البيضة كاملة وتجنب تناول الصفار أو البياض فقط بمفرده.

البلح:

عدا طعمه الحلو اللذيذ، يحتوي البلح على العديد من المعادن كالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك الحديد. إلى جانب هذا يعد البلح من الأطعمة سهلة الهضم، التي تمد الجسم بكمية كبيرة من الطاقة بمجرد تناولها، لذلك ينصح بتناول البلح أو التمر في الصباح، أو تناوله كوجبة خفيفة خلال اليوم.

اللوز:

يعد اللوز من المكسرات الغنية بالبروتينات الضرورية والألياف والدهون غير المشبعة الصحية، كما يحتوي اللوز على فيتامين (ب)، الذي يساعد الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة، إضافة إلى المغنيسيوم الذي يساعد في مقاومة إرهاق العضلات. لذا، يوصى بإضافة بضع حبات من اللوز إلى طبق الحبوب باللبن في الصباح، أو تناول ملء قبضة من اللوز كوجبة خفيفة بمنتصف النهار.

الأفوكادو:

تحتوي ثمرة الأفوكادو على الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي يمكنها إمداد الجسم بطاقة تدوم لساعات عدة، كما أنها تحتوي على الألياف التي تساهم في الحفاظ على نسبة السكر بالدم ثابتة، لتجنب الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سكر الدم، والتي قد تتسبب في الشعور بالإرهاق. لذا، ينصح بتناول الأفوكادو عبر إضافته إلى طبق الفاكهة، أو إلى عصير الفواكه الطبيعي بالصباح.

البطيخ:

يتسبب شعور الجسم بالعطش أو ببعض الجفاف البسيط، في الشعور بالإرهاق بعد الاستيقاظ. لذا، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالماء في الصباح، وبالطبع لا يوجد أفضل من البطيخ، إذ إن 90% من تلك الفاكهة عبارة عن ماء، كما أنها تحتوي على عديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وبعض الأحماض الأمينية، التي تساعد في تقليل تعب وإرهاق العضلات.

السبانخ:

تتميز السبانخ بأنها طعام غني بفيتامين (ج)، و(ب 9)، المعروف بحمض الفوليك والحديد، ويعد الحصول على تلك الفيتامينات والمعادن تحديداً أمراً ضرورياً لعملية إنتاج الطاقة بالجسم، كما أن انخفاض نسبة الحديد بالجسم يتسبب في الشعور بالإرهاق، وقد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم. لذا، ينصح بإضافة السبانخ إلى طعام الإفطار؛ للحصول على كمية كافية من الحديد والفيتامينات الضرورية.

زهرة الخليج

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