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الإثنين، 06-09-2021 06:48 م

7 أطعمة ومشروبات مفيدة جدا للجهاز الهضمي

خضار


الوكيل الإخباري - كشف تقرير جديد، عن أطعمة ومشروبات قالت إنها تتميز بطعمها المر، لكنها في نفس الوقت مفيدة للأمعاء و تدعم الجهاز الهضمي.
ونصح التقرير، الذي نشره "موقع ويل أند غود" المعني بالشؤون الصحية، بـ"تناول المشروبات المرة قبل الأكل، وإدخال الأطعمة المرة في الوجبات أو المقبلات، من أجل التنعم بصحة جيدة".

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الحمضيات
البرتقال والليمون ثمار مرة لكنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي ولتغذية الأمعاء، ويمكن لقشور الحمضيات أن تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.


الشاي الأخضر
أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها وهو مرتبط بدعم صحة الدماغ وصحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.


الكاكاو
غني بالفوائد الصحية وينشط عصارة الجهاز الهضمي، ومليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك.
القهوة
استهلاكها بانتظام مفيد جدا للدماغ والقلب وزيادة الطاقة أيضا، رغم طعمها المر.
البابونج
يوصي بتناول مشروب البابونج فهو مرتبط بالاسترخاء، إضافة إلى فوائده للجهاز الهضمي.


خل التفاح
يجب تخفيفه دائما وإدخاله في النظامك الغذائي، وإضافته إلى السلطات، ولا ينصح بشربه مباشرة.


الجرجير
يتميز بطعمه المر، لكنه مفيد لصحة العظام لأنه مصدر قوي لفيتامينات A وC وK.


وختم التقرير بتوجيه نصيحة إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات من الممكن أن تضر الأشخاص المصابين بحصوات الكلى، أو التهابات المرارة، أو التهابات المعدة، أو القرحة، مؤكدا أن هؤلاء ممنوعة عليهم الأطعمة المرّة، بحسب الأطباء.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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