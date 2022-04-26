الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقع ارتفاع أسعار الدواجن بعد عيد الفطر

شبكة VK الروسية توفر خدمات جديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية

فصل أنظمة الطاقة المتجددة العاملة بالعبور أيام العطل

الحنيطي: القوات المسلحة ستشهد تطوراً خلال الأعوام القادمة

الفلك الدولي: عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء فلكياً في هذه الدول

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

فقدان مبلغ مالي في عمان

الأردن.. الطلاق ليس شرطاً لاستعادة الأردنية لجنسيتها

الأرصاد: موجة غبار وزخات من المطر مساء اليوم

قطر تؤكد دور الوصاية الهاشمية لحماية القدس والمقدسات

الثلاثاء، 26-04-2022 03:07 م

7 أمور تساهم في الاصابة بجلطة الدم وهذه اعراضها !

Thrombus28


الوكيل الإخباري-يمكن أن تكون جلطات الدم حالات طوارئ طبية خطيرة للغاية إذا لم يتم علاجها بسرعة. وبالتالي فإن معرفة ما يحدث عند الإصابة بهذه الحالة أمر في غاية الأهمية.

اضافة اعلان


ويشار إلى أن الجلطة الدموية ليست دائما شيئا يمكن توقعه، وقد يصعب اكتشاف الأعراض.

 

ومع ذلك، فإن بعض الأعراض التي قد تشير إلى الجلطة الدموية، يمكن أن تختلف تبعا لشدة الجلطة وموقعها، وقد يعاني بعض الأشخاص من أحاسيس محددة.
وقد يكون بعضها علامة على وجود جلطة دموية خطيرة يجب تقييمها من قبل طبيب مختص في أسرع وقت ممكن.


وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "الخفقان" أو "الألم المتشنج" في الساق أو الذراع يمكن أن يكون علامة على تجلط الدم.


ويشرح موقع WebMD: "يمكن أن يتراوح الشعور من وجع خفيف إلى ألم شديد. وقد تلاحظ خفقان الألم في ساقك أو بطنك أو حتى ذراعك".


وقد تشعر أن الجلد المحيط بالمنطقة المصابة دافئ بشكل طفيف عند لمسه.
وإذا اقترن ذلك بالتورم أو الاحمرار أو الدفء، فيجب الاتصال بالطوارئ على الفور.
وفي بعض الحالات، قد تحتاج الجلطة الدموية إلى عناية طبية أسرع، إذا كان المريض يعاني من صعوبة في التنفس أو فقد الوعي.


وقد يكون هذا علامة على وجود جلطة دموية في الرئتين، والمعروفة باسم الانسداد الرئوي، والتي تحتاج إلى العلاج على الفور.

 

ما الذي يزيد من خطورة حدوث جلطة دموية؟
تندر الجلطات الدموية عند الشباب الأصحاء، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص.


ورغم وجود عدد من الأسباب لتكوين جلطة دموية فجأة، فإن بعضها أكثر شيوعا من البعض الآخر.


وتزداد احتمالية الإصابة بجلطة دموية إذا كان الشخص:
- يقيم في المستشفى أو غادره مؤخرا - خاصة إذا كان لا يستطيع التحرك كثيرا، على سبيل المثال، بعد إجراء عملية
- يعاني من زيادة الوزن
- التدخين
- استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة 
- إذا أصيب بجلطة دموية من قبل
- الحمل أو أنجبت للتو
- لديه حالة التهابية مثل مرض كرون أو التهاب المفاصل الروماتويدي

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
938d6a0e31416eb539c54de62912da91adc839f2

الشوربات الجاهزة في رمضان .. تجنبها لهذا السبب!

GTFzx

شرب كميات كافية من المياه عند الإفطار يقيك من هذه الأعراض !

نصائح ذهبية لصيام صحي_0

نصائح ذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل

drinking-glass-of-water

نصائح أساسية للحد من العطش الشديد خلال شهر رمضان​​​​​​​

po71W

نصائح مهمة قبل ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الصيام

هل_ألم_الخواصر_من_علامات_الحمل

آلام الورك علامة على هذه المشاكل

أخبار متعلقة
66666666666666666

في اليوم العالمي لمكافحة الملاريا .. ماهي وما أعراضها؟

ab4c232c77800d3005db4f2f46a51ac8

لا تهملها .. 4 أعراض قد تشير للاصابة بالسرطان

shutterstock_1878518305_h1

ضعف حاسة الشم قد يكون عارضا رئيسيا للاصابة بأحد انواع الأورام السرطانية