الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول موعد صرف الدفعة الاولى من الدعم التكميلي

حقيقة وفاة أشخاص تلقوا لقاح كورونا بالاردن

وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

توزيع مساعدات على اسر اردنية

توضيح من التربية حول تسليم الكتب المدرسية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد - اسماء

الأرصاد الجوية تحذر تحت طائلة المساءلة القانونية

اطلاق خدمة اصدار وتجديد جواز السفر للاردنيين الكترونيا في مصر وتركيا

وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

الأربعاء، 10-02-2021 03:38 م

7 إشارات تنذر بالإصابة بسكتة دماغية صامتة

4852341-1983278569


الوكيل الاخباري - أشارت طبيبة أعصاب روسية إلى وجود 7 إشارات تنذر بإمكانية حدوث سكتة دماغية صامتة.

اضافة اعلان

ووصفت الطبيبة أمينات دولوفا، في مقابلة مع موقع "أرغومينتي اي فاكتي"، بأن السكتة الدماغية الصامتة هي اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية، والتي لا تنطوي على أعراض إكلينيكية شديدة، وغالبا ما يتم تشخيصها بأثر رجعي بناء على بيانات التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.


وأوضحت الطبيبة بأن هذا المرض لايزول دون تركه أي أعراض، كما ونصحت طبيبة الأعصاب بالاهتمام بعدد من المؤشرات التي تنذر بحدوث مثل هذا النوع من السكتات، وهي:


1- ظهور مفاجئ للدوخة (الدوران).
2- مشاكل في المشي (اضطراب الحركة أثناء المشي).
3- مشاكل بصرية.
4- تطور الإصابة بالحول.
5- مشاكل أثناء التحدث (وضوح الكلام).
6- مشاكل في الوجه (تغيير في شكل الوجه أو بعض أعضائه).
7- الشعور بالتخدر في بعض الأطراف بالإضافة للشعور بضعفها.


وأكدت الطبيبة على أنه في حال الشعور بأحد هذه الأعراض فيتوجب الحصول على استشارة طبية وزيارة الطبيب للإطلاع على الحالة الصحية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
200323115433010_أعشاب-تخسيس-الوزن

أعشاب تأثيرها مذهل في محاربة الالتهابات ..إليك أهمها

تدخين

نصائح هامة لإعادة عمل الرئتين بعد التوقف عن التدخين

emarat-news_2021-01-18_02-00-19_698966

5 أطعمة تجنبك من حساسية الأسنان.. تعرّف إليها

بخدعة-بسيطة-تخلصي-من-الملح-الزائد-في-الكفتة

تجنبيها فوراً.. أخطاء في الطهي تزيد ملوحة الطعام

1118006-2102337288

فوائد غير متوقعة لـ 'حمية اللوز' اليومية

unnamed

تحذير من مرض شائع يصيب الكلى ويسبب عواقب خطيرة

أخبار متعلقة
blg-post_5e9a0ad0a183d

العلماء يكتشفون خطرا غير متوقع للسمنة

1611779995631024

دراسة تكشف سببا 'غير متوقع' للإصابة بفقدان البصر

tbl_articles_article_19579_8568cef6bbe-ef5a-4247-9879-6d07f2187fc2

هل تنسى شرب الماء؟ إليك طرق بسيطة لحل المشكلة

60fcb7462d82e6ac11ed718dcf274e66

علامات تكشف وجود العث المسبب للمرض في فراشك!

استنشاق-الورد

تعرف على بعض الروائح التي تحسن الصحة النفسية والمزاج!

المخللات-للرجيم

فوائد مذهلة تقدمها المخللات لصحتك