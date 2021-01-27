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الأربعاء، 27-01-2021 12:23 م

7 خطوات تخلصك من حموضة المعدة بسرعة كبيرة

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الوكيل الاخباري - يعاني عدد كبير من الاشخاص حول العالم من مشكلة ارتداد حمض المعدة إلى المريء أو ما يعرف بحموضة المعدة. وعادة ما يتم علاج المشكلة عن طريق تناول الأدوية التي تمتص الحموضة.

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لكن قبل العلاج لا بد من التعرف على الأعراض وابرزها الحرقة والشعور بطعم حامض في الفم فضلاً عن صعوبة البلع في بعض الأحيان. وقد يصل الأمر إلى حد السعال المتكرر.


ومن أجل التخلص من هذه المشكلة لا بد من تغيير بعض العادات الحياتية ومن المهم في هذا السياق القيام ببعض الخطوات الأساسية وهي:


- التوقف عن التدخين في حال كان يتم اتباع هذه العادة السيئة.

- الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة.
- عدم المبالغة في استهلاك الاطعمة التي تحتوي على البهارات والأحماض.
- تجنب تناول الطعام مباشرة قبل النوم.

- عدم ارتداء الملابس الضيقة جداً.
- تناول الطعام بوجبات صغيرة بدلاً من أخرى كبيرة وغنية بالمكونات.
- الحرص على الحفاظ على وزن صحي وعلى إذابة دهون البطن.

 

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