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الثلاثاء، 05-07-2022 12:06 م

7 عادات غذائية في عيد الأضحى تهددك بالإصابة بالجلطة

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الوكيل الإخباري - كثير من الأمور التي نفعلها في حياتنا يمكن أن تكون مؤذية لصحتنا، وترفع من خطر إصابتنا بعدد من الأمراض، إلا أن أخطرها ما يهدد إصابتنا بالجلطات الدماغية والقلبية، وهي حالات صحية تهدد الحياة.

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ومع اقتراب عيد الأضحى، نطلعك عزيزتي القارئة على أبرز العادات الغذائية خاصة التي تشكل تهديداً على صحة القلب والدماغ وترفع من خطر الإصابة بالجلطات، وهي كما جاءت في موقع "ويب طب" في التالي.

حسب الموقع الطبي الصحي المختص، تم التركيز على أبرز 7 عادات غذائية تسبب الجلطات، وهي في التالي:

1- يرتبط عيد الأضحى بتناول اللحوم الحمراء، ويُعرف طبياً أن الإفراط في تناولها يسبب الجلطات القلبية، وذلك لمحتواها العالي من الكوليسترول، وتسببها في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يؤثر على صحة القلب.
2- الدهون من مسببات الجلطات القلبية والدماغية، وارتفاعها في الجسم يؤدي إلى الإصابة بها، واللحوم الدسمة وحلويات العيد مليئة بالدهون.
3- قلة تناول الخضروات والفواكه في العيد، والحرمان من فوائدها التي تساعد على خفض الكوليسترول وضبط الضغط وتوزان السكر في الدم، الأمر الذي يرفع من خطر الإصابة بالجلطات.
4- تناول الحلويات بعد الوجبات الرئيسية مباشرة يُسبب السمنة، ويُعرف أن الجلطات من مضاعفات السمنة وزيادة الوزن.
5- من أبرز العادات الغذائية الخاطئة في العيد التي تهدد الإصابة بالجلطات، هي شرب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة أثناء تناول الوجبات.
6- شرب مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة، بعد الوجبات مباشرة يؤثر على صحة القلب والدماغ.
7- النوم مباشرة بعد تناول الوجبات الدسمة، من مسببات مشاكل الهضم خاصة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع السكر والكوليسترول في الدم، وبالتالي التعرض للجلطات.

 

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