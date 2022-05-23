7 عادات من الصين تكسبك مظهرا أصغر بـ 20 عاما

الوكيل الإخباري - تعتبر الصين مخزنا للحكمة والأسرار التي يمكن أن تساعدك على العيش طويلا وبصحة جيدة.

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ويكشف تقرير من موقع ”برايت سايد ”عن أبرز العادات الصينية التي تضفي مظهرا شابا للصينيين منها:





الالتزام بيوم نباتي كل أسبوع

يشير الطب الصيني التقليدي إلى أن أحد أهم الأشياء في الجمال والشباب هو التخلص من السموم، إلى جانب تناول الطعام الطازج وتجنب العادات السيئة.

ويكشف الأطباء أن تناول يوم نباتي واحد على الأقل في الأسبوع مفيد للغاية.

ويشير المختصون إلى منع تناول أي منتجات غير المنتجات النباتية في هذا اليوم لتنقية الجسم من السموم مرة أسبوعيا.

التوقف عن إضافة الملح إلى الأرز

يوضح باحثون أن الملح قد يكون عاملا رئيسا في تفاعلات الحساسية المناعية.

ويشير الأطباء إلى أنه يمكن لسلوك بسيط مثل خفض تناول الصوديوم أن يبطئ الشيخوخة.

ويقول التقرير إن الصينيين لا يضعون الملح أثناء طهي الأرز.

شاي أوراق اللوتس

يتم تقديم شاي أوراق اللوتس كشاي بارد وساخن في الصين وكشفت الدراسات أن له فوائد عديدة كمدر للبول أي خافض للضغط، وفقدان الوزن، كما يساعد على حل مشاكل المعدة.

ويوصى الأطباء بشاي أوراق اللوتس بشكل خاص لأولئك الذين يكتسبون الوزن من تناول الأطعمة الدهنية.

ويقترح المتخصصون شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من شاي أوراق اللوتس كل يوم على معدة فارغة للحصول على الفوائد المرجوة.

ممارسة رياضة ”تاي تشي“

يقول الخبراء إن رياضة ”تاي تشي“ تقلل من التوتر والقلق والاكتئاب وتزيد من الطاقة والقدرة على التحمل والمرونة.

ويقترح الخبراء أن تكون رياضة ”تاي تشي“ بديلا جيدا لليوغا وينصح الأطباء بـ 10 دقائق يوميا للاستفادة من رياضة ”تاي تشي“.

قناع ”فول مونج“ للوجه

إذا لم تكن سمعت عن فائدة حبوب مونج، فإليك سرا صينيا قديما آخر.

أثبتت الدراسات أنه مفيد جدا في علاج حب الشباب وإزالة الشعر وذلك بعد هرسه حتى يصبح عجينة ووضعه على البشرة.

قناع الكركم

يعتبر المختصون قناع الكركم أكثر فاعلية في المساعدة على علاج بعض الأمراض الجلدية على الوجه.

ويمكن الحصول على القناع من الصيدليات أو بإمكانك صنع القناع بنفسك بإضافة الزبادي أو العسل.

ويؤكد المختصون أهمية استشارة طبيبك لتجنب الحساسية والتهيج.

تناول الفطر باستمرار



يضيف الصينيون الفطر إلى العديد من الأطباق. لكنه ليس مجرد فطر لذيذ، إذ يعتبره المختصون بالطب التقليدي الصيني بأنه علاجي للغاية؛ لاحتوائه على مركبات فريدة فعالة ضد الفيروسات.

ويشير المختصون إلى أن أفضل الأنواع لصحة الإنسان: الشيتاكس، والكمأ، وفطر الحليب.

علاوة على ذلك، كشفت الأبحاث أن هذا المنتج مصدر جيد لفيتامين ”د“، وغني بالمعادن، ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومضادات الأكسدة التي تعتبر مهمة جدا للحفاظ على شباب الجسم.

إرم نيوز

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