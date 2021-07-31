7 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة

الوكيل الاخباري - بخلاف مذاقها اللذيذ، ينطوي تناول البطاطا الحلوة على عدد من الفوائد الصحية المذهلة، بما في ذلك قدرتها على إنقاص الوزن.

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تعد البطاطا الحلوة وجبة خفيفة لكنها أيضا رائعة للصحة، نظرا لاحتوائها على عدد كبير من المغذيات ما جعل خبراء التغذية ينصحون بتناولها كلما أمكن ذلك، بحسب موقع only my health الذي أحصى 7 فوائد صحية لها:



1. المساعدة في إنقاص الوزن

في حين أن البطاطس هي عدوك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فإنه يتعين عليك تكوين صداقة مع البطاطا الحلوة.



تحتوي البطاطا الحلوة على نشا مقاوم يشبه الألياف ولا يمتصه الجسم. على عكس الكربوهيدرات، يعمل النشا المقاوم على تسريع عملية حرق الدهون وجعل رحلة إنقاص الوزن أكثر سلاسة. كما أن تناول البطاطا الحلوة سيحد من آلام الجوع وستشعر بالشبع لفترة أطول.



2. تحتوي على مضادات للأكسدة

حال كنت لا تعرف، فإن مضادات الأكسدة ضرورية للجسم لتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية.



تساعد الأطعمة المضادة للأكسدة على منع الشيخوخة المبكرة للخلايا التي تجعلك تبدو وتشعر بالشيخوخة، كما تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.



3. غنية بفيتامينات "A" و "C"

يعتبر فيتامين A وفيتامين C من أهم الفيتامينات الضرورية لتعزيز الصحة العامة.

يجب على المرء أن يستهلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من كل من هذه الفيتامينات لتجنب الأمراض الطفيفة إلى الرئيسية بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية.



4. تحسين مظهر البشرة وصحة العظام

بصرف النظر عن الفيتامينات A و C، فإن البطاطا الحلوة غنية أيضا بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل فيتامينات B، والمنغنيز، والبوتاسيوم، البعض منها يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة بمظهر صحي وتعزيز صحة العظام لتقليل مخاطر التآكل والتمزق.



5. السيطرة على السكري

إذا كنت مصابا بداء السكري وتشعر أن تناول جميع الأطعمة الحلوة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، فأنت مخطئ! تحتوي البطاطا الحلوة على نشا مقاوم يختلف تماما عن النشا الذي تحصل عليه من الكربوهيدرات.



يتسبب المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة في حرق هذا النشا ببطء لتوفير الطاقة لفترة طويلة.



6. تنظيم ضغط الدم

إذا كنت تعاني من تقلبات في ضغط الدم أو كنت مريضا بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم على حد سواء، فلا تخف من تناول البطاطا الحلوة لأنها تساعد في التحكم في ضغط الدم وإبقائه تحت السيطرة.



تحتوي البطاطا الحلوة المسلوقة أو المخبوزة على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يعزز البوتاسيوم صحة القلب والأوعية الدموية.



7. مضاد طبيعي للالتهاب

يبقى الالتهاب الزناد لجميع الأمراض المزمنة. يمكنك منع نفسك من الوقوع فريسة للالتهابات عن طريق تناول البطاطا الحلوة يوميا.

يمكن أن يعزز هذا الغذاء الطبيعي المضاد للالتهابات صحتك بعدة طرق.





