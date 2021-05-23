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الأحد، 23-05-2021 03:19 م

7 فوائد مذهلة لشرب الشاي يوميا

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الوكيل الاخباري - يعد الشاي من المشروبات الشعبية، التي يحرص غالبية الاشخاص على تناولها يوميا، وهو ما يعكس وجود فوائد كبيرة لهذا المشروب، الذي يعد أساسيا في المقاهي والمنازل على السواء.

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وأورد تقرير نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، 7 فوائد قالت إنه يمكن الحصول عليها من شرب الشاي بصورة يومية.

 

1- يساهم شرب الشاي يوميا بصورة منتظمة في محاربة رائحة الفم الكريهة.

٢- يساهم شرب بضعة أكواب من الشاي يوميا في فقدان الوزن.


٣- يحارب الشاي بكتيريا الفم ويساعد في علاج تقرح الحلق، إضافة إلى أنه يساهم في تقوية طبقة المينا التي تساهم في زيادة حماية الأسنان.


4- يقلل الشاي من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يساعد في تقليل الالتهاب وقد يقلل من الكوليسترول الضار.


5- للشاي دور مهم في زيادة التركيز خاصة أثناء العمل.


6- يعمل الشاي على المساعدة في عملية الهضم خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.


7- يساهم شرب الشاي بصورة يومية في التقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان.

 

سبوتنيك

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