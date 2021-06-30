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الأربعاء، 30-06-2021 03:12 م

7 فوائد مذهلة لشرب الماء في الصباح

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الوكيل الاخباري - الماء هو أفضل مصدر لإمداد جسمك بالطاقة والحيلولة دون شعورك بالإجهاد، وهو لا يحافظ على نشاطك فحسب، بل يحسن صحتك العامة أيضا.

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ويساعد الماء في الحفاظ على رطوبتك، والابتعاد عن الجفاف ويمنع الأمراض الأخرى المرتبطة به.


لكن شرب المياه بعد الاستيقاظ صباحا ينطوي على فوائد خاصة جاءت على النحو الآتي:

 

- إنقاص الوزن:
نظرًا لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية ولكن يحتمل أن يبقيك ممتلئا، فإن شربه في الصباح يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.


- يحسن صحة الجلد:
يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل جلدية متعددة، لذلك فإن شرب الماء في الصباح الباكر يجدد بشرتك ويضفي عليها إشراقة.


- يقوي المناعة:
يطرد الماء السموم الضارة من الجسم، مما يحافظ على قوة جهاز المناعة لديك ويحمي جسمك جيدا من العدوى.


- يعزز الطاقة:
المفتاح لإحياء طاقتك هو شرب الماء وعندما تتناوله في الصباح الباكر، يكون لديك تجربة ثرية، ويجنبك ذلك الإرهاق والشعور بالتعب.


- يحسن التمثيل الغذائي:
يساعد الماء أيضا في تسريع عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك، فإن معدل الأيض يرتفع إلى 25% عن طريق شرب الماء على معدة فارغة.


- يقلل الحموضة ويخفف من حرقة المعدة:
شرب الماء في الصباح يقلل أيضا من الحموضة ويخفف من حرقة المعدة.


- يحسن المزاج:
الماء هو أفضل طريقة لتحسين مزاجك وتنشيط خلايا الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الأداء العقلي.

 

سبوتنيك

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