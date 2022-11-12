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السبت، 12-11-2022 04:57 م

7 فواكه وخضروات لا تقشّرها

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الوكيل الإخباري-تربط تقارير منظمة الصحة العالمية بين عدم تناول الخضروات والفواكه نهائياً وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة. ووفقاً للمنظمة يتوفى حوالي 3.9 مليون إنسان سنوياً نتيجة عدم تناولهم هذه الأطعمة أو ما يكفي منها.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول 400 غرام من الفاكهة والخضروات يومياً. لكن بالنسبة للبعض توجد صعوبات في تحقيق هذا المعدل اليومي، لا سيما مع تزايد الوجبات المصنعة والجاهزة مثل البيتزا والبرغر، والوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطا.

وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، يساعد عدم تقشير 7 فواكه وخضروات على زيادة مدخلات الجسم من المغذيات، وهي: التفاح والشمندر (البنجر)، والجزر، والبطاطا الحلوة، والفجل، والزنجبيل والبطاطا.

ويحتوي التفاح غير المقشر على 15% فيتامين سي أكثر، و267% فيتامين ك أكثر، و20% كالسيوم أكثر، و19% بوتاسيوم أكثر، و85% ألياف أكثر من التفاح المقشر.

كما أن العديد من القشور غنية بالمواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجياً، مثل الفلافونويد والبوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

وبالنسبة للقلق من تأثر هذه القشور برش المبيدات الكيميائية، يمكن خفض هذا التأثير في بعض الأحيان عن طريق الطهي وغسل الفاكهة أو الخضار جيداً.

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