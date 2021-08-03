7 نصائح لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

الوكيل الاخباري - ينقسم الكوليسترول إلى جيد وضار على حد سواء، ولكن الكثير من النوع السيئ يمكن أن يصبح قاتلا صامتا يعرض الناس لخطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

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الكوليسترول موجود في كل خلية من خلايا الجسم. تلعب تلك المادة الدهنية دورا مهما للغاية في جسمك فهي تساعدك على هضم الأطعمة وإنتاج الهرمونات وتوليد فيتامين د، بحسب موقع express.

ينتج الجسم الكوليسترول ولكنه موجود أيضا في الطعام. ارتفاع الكوليسترول قاتل صامت لا تظهر أعراضه عادة، ولكن يمكن أن يكون له مضاعفات تهدد الحياة، لذا فمن الأفضل ضمان خفض مستوى الكوليسترول لديك إذا كنت في خطر.



كيف أعرف أن مستوى الكوليسترول في دمي مرتفع؟

يتم قياس مستويات الكوليسترول في الدم باستخدام فحص دم بسيط.

يتم فحص الدم لمعرفة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (HDL) والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى مستوى الكوليسترول الكلي.

عادة، يتخلص كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة من الكوليسترول الضار في الدم ويعيد الكوليسترول غير الضروري إلى الكبد بحيث يمكن تكسيره وإخراجه من الجسم.



متى يعتبر الكوليسترول ضارا؟

يعتبر الكوليسترول (HDL) ضارا لأنه عندما يكون هناك الكثير منه، يمكن أن يتراكم داخل جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسدادها وتضيق الشرايين.

والدهون الثلاثية هي نوع من الدهون المخزنة في الخلايا الدهنية في الجسم، وتساهم في تضييق جدران الشرايين، مما يزيد من المخاطر.



كيف تخفض مستويات الكوليسترول لديك؟

هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها خفض مستوى الكوليسترول لديك، ولكن يمكن تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة صحيين.



1. تناول الدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية بما في ذلك السلمون والماكريل، المكسرات مثل الكاجو واللوز، البذور مثل بذور عباد الشمس واليقطين

افوكادو.

2. تجنب الدهون المتحولة.

3. قلل من إجمالي الدهون.

4. الأطعمة الغنية بالألياف.

5. ممارسة نشاط رياضي.

6. منتجات خفض الكوليسترول.

7. الستاتينات.

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