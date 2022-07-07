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الخميس، 07-07-2022 12:27 م

7 وجهات شاطئية بأسعار معقولة حول العالم

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الوكيل الإخباري - تعتبر إجازات الشاطئ الإجازة العائلية الكلاسيكية الأشهر في فصل الصيف، حيث تتعدد الوجهات وتمتلئ بالأنشطة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، لكن ما يوقف البعض أحياناً هو الميزانية المحدودة.

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لذلك في هذا التقرير، جمعنا لكِ أفضل الوجهات الشاطئية ذات الميزانية المعقولة، للاستمتاع بأجواء الصيف مع أسرتكِ، تابعي القراءة ولا تترددي في زيارة أي منها.

1. لودرديل باي ذا سي - فلوريدا
ميامي، فورت لودرديل، وبالم بيتش هي وجهات شهيرة في فلوريدا، لكن هذه المدينة الشاطئية الأقل شهرة هي بأسعار معقولة أكثر بكثير، إنها مخفية على الساحل الشرقي لفلوريدا بين فورت لودرديل وشاطئ بومبانو، والزيارة  تجعلكِ تشعرين كأنك تراجعت في الوقت المناسب، نظراً لهدوئها وحفاظها على الأجواء الأسرية المميزة.

 

2. بنما
إذا كنتِ تبحثين عن إجازة شاطئية رائعة، فإن بنما تعد خياراً ميسور التكلفة أكثر بكثير من الوجهات الاستوائية الأخرى، وإذا قومتِ بزيارتها خلال موسم العطلات، فيمكنكِ الحصول على صفقات جادة على الرحلات الجوية والفنادق.

 

3. سايوليتا - المكسيك
استبدل كابو أو كانكون أو غيرهما من أماكن العطلات الشهيرة في المكسيك ببلدة سايوليتا الشاطئية، وهي وجهة أرخص وأكثر استرخاءً، حيث تقع على الساحل الغربي للمكسيك بالقرب من بويرتو فالارتا، وتشتهر هذه المدينة برياضة ركوب الأمواج.

 

4. ميرتل بيتش - ساوث كارولينا
تتمتع هذه المدينة الشاطئية النابضة بالحياة بأنشطة رائعة للعائلات ووسط مدينة ممتع وحيوي لاستكشافه، وتُعرف المدينة بأنها عاصمة الغولف المصغر في العالم، مع أكثر من 50 ملعباً للغولف المصغر في المنطقة.

 

5. كورفو - اليونان
في حين أن اليونان يمكن أن تكون مكاناً مكلفاً للغاية للزيارة، إلا أن هذه المدينة الصغيرة غير مكلفة نسبياً مقارنة بالجزر الأكثر شهرة، أثناء إقامتكِ استكشفي الأزقة والشوارع المتعرجة في مدينة كورفو القديمة، التي تضم متاحف، مثل: المتحف الأثري، وكازا بارلانتي، وهو قصر تم تحويله إلى متحف بزخارف تعود إلى القرن التاسع عشر.

 

6. جزيرة تايبي - جورجيا
  تقع هذه الوجهة الشاطئية على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة سافانا التاريخي، لكنها معقولة التكلفة، وتضم جزيرة تايبي شاطئاً بطول ثلاثة أميال، مع العديد من المناطق المتميزة، بما في ذلك خمسة شواطئ متميزة.

 

7. باتونغ - تايلاند
  يمكن أن تكون تايلاند مكاناً رخيصاً للزيارة، وهذا الشاطئ في جزيرة فوكيت النابضة بالحياة هو وجهة رائعة للمسافرين الباحثين عن جرعة من الحياة الليلية في إجازتهم على الشاطئ، استرخي على الشواطئ ذات الرمال البيضاء واغطسي في المياه الزرقاء الصافية خلال النهار، أما في ساعات الليل، فاستكشفي الحياة الليلية النابضة بالحيوية في المدينة.

 

زهرة الخليج

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