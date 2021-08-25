الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

التربية توافق على معادلة شهادات الطلبة الحاصلين عليها من تركيا

تسريب كتاب لوزير الصحة يحظر تسريب الوثائق

4 إصابات خلال هجوم موظف مفصول لبنك في الزرقاء

مصدر يكشف موعد وقف العمل بقانون الدفاع في الاردن

تحويلات مرورية جديدة في عمان

لجنة استلام الحبوب تدعو مزارعي إقليم الشمال لاستلام مستحقاتهم المالية

الصفدي يبحث اليوم مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات ومستجدات الإقليم

دودين: رفع سعة حضور صالات الأفراح لـ 200 شخص

الصحة العالمية تعيّن خبيرا في المملكة لتقييم الخدمات الصحية

نقابة الصحفيين ترفض أنظمة هيئة الإعلام الجديدة -صور

الأربعاء، 25-08-2021 12:11 م

8 أطعمة تقدم أعلى معدل من الحديد خلافا لغيرها

organ-meats-high-iron


الوكيل الاخباري - قام طبيب واختصاصي إنقاص الوزن روسي، بتسمية المنتجات الرائدة في محتوى الحديد، وشرح سبب عدم امتصاص هذا المعدن من أغذية أخرى.

اضافة اعلان


يقول بافل إيسانباييف في ذلك: "يوجد معظم الحديد في المنتجات الحيوانية: اللحوم، البيض، المنتجات الثانوية، خاصة الكبدة والنقانق، وهذا ما يسمى بحديد الهيم، وهو أسهل استيعابا على الجسم".

وأكد، خلافا لما سبق، أن الحديد الموجود في المنتج لن يتم امتصاصه بالكامل من الأطعمة النباتية، على سبيل المثال، البقوليات، والسبانخ، والحبوب والحنطة السوداء، والشعير، ودقيق الشوفان"، حيث يأخذ الجسم نحو 2-12% من محتوى الحديد. وبالتالي، يصعب على النباتيين الحصول على عنصر التتبع فقط من طعام".

وفقًا لإيسانباييف، فإن بعض الأطعمة الكربوهيدراتية تمنع امتصاص الحديد: أولاً وقبل كل شيء، إنها ألياف، خاصةً إذا تم تناولها بكميات كبيرة؛ الأطعمة الغنية بالبوليفينول - مثل المكسرات والقهوة - والفيتات، وهي مادة مضادة للمغذيات توجد في البقوليات والحبوب.

 

وبالتالي، إذا كنت ترغب في تناول اللحوم مع الحنطة السوداء، فمن الأفضل نقع الحنطة السوداء قبل الطهي وبالتالي سوف تبسط عملية امتصاص الحديد.

 

 

 المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1080688

أعراض مؤلمة يسببها نقص فيتامين B12 في زوايا الفم

man_holding_chest

ما هو الفيتامين الذي يقلل خطر الوفاة بالنوبة القلبية؟

image

نصائح غير متوقعة لمحبي اللحوم الدهنية يقدمها خبير لتجنب العواقب

bigstock-Foods-Highest-In-Vitamin-K-On-281514562

بحث جديد: فيتامين ك يؤثر على القلب مباشرة لكن يجب الانتباه من مصادره

Cracking_Knuckles_Hand-732x549-Thumbnail

هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟

كيفية_علاج_بثور_الوجه

منها معجون الأسنان.. 10 طرق للتخلص من بثور البشرة المفاجئة

أخبار متعلقة
eating-in-bed

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت عشاءك مباشرة قبل النوم؟

قربه

للقلب والعظام والمفاصل... أفضل خمسة مصادر للمغنيسيوم

وزن

لماذا يجب الحذر من الجوع عند إنقاص الوزن؟

الدم

ماذا يحدث لجسمك عند نقص الحديد بالدم؟

big2_sweetpotatobenefits

7 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة