8 أطعمة غذائية توفر لك فيتامين D

الوكيل الاخباري - يعد فيتامين "د" أحد أهم الفيتامينات للصحة العامة، وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين "د" قد يساعد في علاج أو منع أمراض المناعة الذاتية والسرطان والاكتئاب والألم المزمن وأمراض القلب وحتى هشاشة العظام.

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بالإضافة إلى أهم أدوار فيتامين "د" في المساعدة على امتصاص الكالسيوم، وتنظيم جهاز المناعة، ودعم تقلص الخلايا.

ورغم هذه الأهمية هناك ما يقارب من 50٪ من سكان العالم يفتقرون إلى فيتامين د في أجسامهم، ربما ذلك بسبب أن هذا الفيتامين يوجد في أغذية قليلة بالمقارنة بالفيتامينات الأخرى.

* إليك مجموعة من الأطعمة التي يتوافر بها فيتامين "د" وينصح بتناولها:

- سمك السلمون.

- السردين المعلّب بالزيت.

- المحار الخام.

- زيت كبد سمك القد.

- الجمبري.

- الكافيار.

- صفار البيض.

- الفطر.

سبوتنيك

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