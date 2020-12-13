8 أطعمة للتمتع بقلب سليم معافى

الوكيل الإخباري _ تعد أمراض القلب من اكثر الامراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، ويعتبر القلب احد الاعضاء الاساسية لحياة الانسان وتعد التغذية السليمة من الامور الضرورية لسلامة القلب، خاصةً أن بعض الأطعمة تؤثر على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، تعرف على ابرز الأطعمة تساهم في التمتع بقلب سليم معافى:

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الخضراوات الورقية

يحتوي هذا النوع من الخضراوات مثل السبانخ والكرنب على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما تعد مصدراً مهماً لفيتامين “كي” الذي يحمي الشرايين ويسهّل تدفق الدم في الجسم ويقلّل ضغط الدم، ويحسّن وظائف الخلايا المبطّنة للأوعية الدموية.



الحبوب الكاملة

تتضمن على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن دورها في انخفاض ضغط الدم.



الأفوكادو

يعد مصدراً جيداً للدهون الصحية غير المشبعة والتي تحمي القلب، وتخفّض الكوليسترول.



الجوز

يعد مصدر مهم للمغنسيوم والمنغنيز والألياف، وتساعد إضافة كمية قليلة منه في النظام الغذائي بحماية القلب، وذلك عبر تقليل الكوليسترول الضار وتخفيض ضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.



الشوكولاتة الداكنة

تعزز الشوكولاتة الداكنة من صحة القلب كونها غنية بمضادات الأكسدة مثل “الفلافونويد”، كما أنها تقلل من نسبة التكلس في الشرايين.



زيت الزيتون

يحتوي على مضادات الأكسدة، يخفف تناول زيت الزيتون من الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

الشاي الأخضر

يفضل كثيرون على تناول الشاي الأخضر لدوره في تسريع حرق الدهون، إلا أن كثيرين لا يعرفون أنه غني بمضادات الأكسدة والتي تحول دون تلف الخلايا،

وتحمي القلب.

الأسماك

تتميز الأسماك باحتوائها على أحماض “أوميغا 3” ذات الفائدة العظيمة على صحة القلب، لتخفيضها ضغط الدم بشكل ملحوظ، وتنظيم مستوى الكوليسترول، وتقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم، وتحسين وظائف الشرايين.



المصدر : الامارات نيوز



