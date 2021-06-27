الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

ادارة السير تحذر بعد انهيار جزء من شارع في عمان - فيديو

لا ارتفاع بأسعار الملابس خلال عيد الاضحى

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

لا وقف لأي نوع من المطاعيم في الاردن

توقعات لأسئلة مبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين

فيديو - انهيار شارع في عمان

الملك: الوقوف مع الحكومة والشعب العراقي واجب علينا

مركز علاج المدمنين يعالج 14160 مدمن مخدرات منذ افتتاحه

الأحد، 27-06-2021 04:13 م

8 أعراض لارتفاع ضغط الدم

6620451-626784583


الوكيل الاخباري - يعبر مستوى ضغط الدم عن القوة التي يضخ بها قلبك الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكنه قد يكون خطيرا إذا زاد ارتفاعه أو انخفض بشدة.

اضافة اعلان


ويرتبط الارتفاع المستمر في مستوى ضغط الدم بعادات غير صحية مثل تدخين السجائر وتناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين البدنية الكافية، بحسب موقع express.


ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم حال تركه دون علاج إلى تفاقم خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى.

 

ويعرف ضغط الدم بأنه قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية وينتج بشكل أساسي عن طريق انقباض عضلات القلب.


ويتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين مسجلين.
الأول هو الضغط الانقباضي ويتم قياسه بعد انقباض القلب عند أعلى مستوى له، فيما يسمى الثاني بالضغط الانبساطي ويقاس قبل انقباض القلب عند أدنى مستوياته.


ويعتبر ضغط الدم الطبيعي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق مستوى صحيا في كل مكان، وتتراوح قراءات ضغط الدم المرتفع من 120 إلى 129 ملم زئبق انقباضي وأقل من 80 ملم زئبق انبساطي.


وتتراوح المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم من 130 إلى 139 ملم زئبق انقباضي أو 80 إلى 89 ملم زئبق انبساطي.


ويمكن للأطباء في هذه المرحلة أن يصفوا أدوية ضغط الدم وبعض التغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.


فيما تتراوح قراءات ضغط الدم في المرحلة الثانية باستمرار بين 140/90 ملم زئبق أو أعلى.


وعندما يصل المرضى إلى هذه النقطة من ارتفاع ضغط الدم، من المرجح جدا أن يتدخل الأطباء بمزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة.


وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي أن تكون لديك قراءات منتظمة، مع ذلك فإن الأعراض التي يجب البحث عنها تشمل:
- الصداع
- ضيق في التنفس
- نزيف الأنف
- التورد (حالة يشيع فيها الدم في الوجه)
- الدوخة والغثيان
- آلام في الصدر
- تغييرات بصرية
- دم في البول

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620207192126255

تحذير.. شرب الكثير من الماء قاتل في تلك الحالات

stomache-BeFunky-project

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

123985-2

أمراض تنقلها القطط إلى الإنسان

الغدة-النخامية

أعراض ومضاعفات القصور الغدة النخامية بعد الولادة

a8cb13cd72e677ad232fd633b6e484479c0213cb

ما هي المدة القصوى لحفظ بقايا الطعام

EUC-INT_DERMOPURE_Article_110_Aknearten_01header_Image_01

أطعمة تسبب ظهور مشكلة حب الشباب

أخبار متعلقة
2021_6_22_18_0_4_781

تأثير حرارة الطقس على ضغط الدم.. كيف تتجنب المضاعفات الخطيرة؟

f8

الفوائد الصحية للبطاطس المسلوقة والمقلية

Diabetes_eat

طرق للتخلص من السكري

طريقة_ايقاف_نزيف_الانف

طرق علاج الرعاف والوقاية منه

133-134741-child-protection-diabetes_700x400

آلية جديدة لحماية الأطفال من الإصابة بالسكري مبكرًا