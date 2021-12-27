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الإثنين، 27-12-2021 04:13 م

8 أكواب ليست مناسبة للجميع .. كم من الماء يفترض أن يشرب كل منا يوميا؟

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الوكيل الإخباري - يعد شرب كمية كافية من الماء أمرا مهما لأداء وظائف الجسم، كوننا نفقد الكثير منه طوال اليوم من خلال التنفس والعرق والبول.

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وقدم بعض خبراء اللياقة البدنية معادلة بسيطة يمكنك استخدامها لحساب عدد أكواب الماء التي يحتاجها كل فرد.

اقسم وزنك (بالرطل) إلى النصف، وهذا الرقم هو كمية الماء التي تحتاجها يوميا بالأونصة. لذا، إذا كان وزنك 150 رطلا (68 كغ)، فهذا يعني أنك يجب أن تشرب 75 أونصة سائلة (2 لتر)، أي ما يزيد قليلا عن 9 أكواب من الماء يوميا.

والتوصية الرسمية من الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب (NASEM)، هي التفكير في كمية السوائل التي تحتاجها يوميا، وليس فقط أكواب الماء.

وفي المتوسط، وفقا للأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، يجب أن يستهلك الرجال نحو 125 أونصة من السوائل (نحو 3.5 لتر) يوميا، بينما تحتاج النساء إلى نحو 91 أونصة سائلة (2.5 لتر). ويمكن أن تأتي هذه السوائل من الماء أو من المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة أو من الطعام.

 

الحصول على كمية كافية من الماء في نظامك الغذائي اليومي كقاعدة عامة، يحصل معظم الناس على 80% من السوائل من المشروبات و20% من الطعام.

وفي حين أنه من المهم حقا لصحتك أن تشرب الكمية الموصى بها من الماء يوميا (ثمانية أكواب من الماء، أو نحو لترين على الأقل)، فقد يحتاج بعض الناس إلى شرب المزيد من الماء.


وبالنسبة للبالغين الأصحاء، فإن الشرب عند الشعور بالعطش هو وسيلة جيدة للبقاء رطبا.

 


المصدر - الديار 

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