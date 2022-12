8 طرق سريعة للتخلص من دهون البطن

الوكيل الإخباري-تعتبر دهون البطن التي تكون في أعماقه وتحيط بالأعضاء مثل المعدة والكبد والأمعاء خطيرة بل قاتلة للإنسان، بالإضافة إلى أنها تؤدي في حال زيادتها إلى مظهر غير رشيق مكونة ما يسمى "الكرش"، وفقا لما نشره موقع Eat This Not That.



وكشفت الدراسات أن "الدهون الحشوية" يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الحيوية للإنسان وتضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد وغير ذلك.



ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اعتمادها في اسلوب حياتك اليومية لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي كالتالي:



- تجنب السكر

تتغذى الدهون الحشوية في البطن على السكر، الذي يجعل الخلايا الدهنية تتكون بشكل أسرع.



وتقول عيادة كليفلاند إن النظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر أيضًا على كيفية نمو دهون البطن.



لذلك قلل كمية السكر في نظامك الغذائي - بما في ذلك المشروبات والعصائر السكرية، والحبوب المكررة، والمخبوزات، والأطعمة المصنعة - ومن المرجح أن يحذو محيط الخصر حذوك.



- احصل على قسط كاف من النوم

وجد الباحثون في جامعة ويك فورست، أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة تزيد لديهم دهون البطن بمقدار 2.5 مرة عن الأشخاص الذين حصلوا على قسط كاف من النوم.



ويقول الخبراء إن قلة النوم تغير إنتاج هرمون اللبتين والجريلين، وهما هرمونان ينظمان الشهية، ويمكن أن يزيد ذلك من الشعور بالجوع. كما يمكن أن يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن.



ويوصي الخبراء بالنوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة.



- ابتعد عن التوتر والإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكرية، وهذا المزيج هو اختصار لاكتساب دهون البطن، حسب دراسة نشرت في حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم.



كما أن الشعور المزمن بالتوتر يتسبب في قيام الدماغ بضخ الكورتيزول، الذي يساعد على الحفاظ بدهون البطن في مكانها.



لذلك ينصح بتجنب التوتر من خلال التمارين والاسترخاء.



تناول كميات من الماء الدافئ

يجب تناول كميات مناسبة من الماء الدافئ عند الاستيقاظ، لتحسين الدورة الدموية في الجسم، وتعزيز عملية الحرق، ولـ التخلص من الدهون والسموم الزائدة بالجسم.



الأكلات الجاهزة وسريعة التحضير

يجب الامتناع عن الوجبات الجاهزة وخاصة المعالجة، حيث إنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، مثل المعجنات والمخبوزات، وتعمل هذه الأطعمة على زيادة كتلة الدهون في محيط البطن.



ممارسة تمارين الاسترخاء

يجب ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء مثل اليوغا وبعض الاسترتشات التي تقوي عضلات البطن، وتحد من تراكم الدهون، على أن تكون التمارين يومًيًا وعلى مجموعات متنوعة.



استهلاك بعض الأعشاب

تساهم بعض الأعشاب في الحد من تراكم دهون البطن، والتخلص منها، مثل الزنجبيل المغلي والقرفة والشاي الأخضر، حيث إن تلك الأعشاب تساهم في عملية الحرق بشكل فعال.



الخضروات الصليبية

يجب الحد من تناول الوجبات الصليبية، حيث إنها تزيد من انتفاخ وبروز البطن، فبالرغم من أنها مغذية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، إلى أنها تتسبب في بعض الغازات بسبب احتوائها على مادة الكربوهيدرات، لذلك تناول تلك الخضروات بكميات بسيطة حتى تحصل على بطن مسطحة.

البيان