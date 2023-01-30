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الإثنين، 30-01-2023 12:13 م

8 فيتامينات تساعد على زيادة الوزن

فيتامينات-تزيد-الوزن


الوكيل الإخباري- يجد المصابون بالنحافة بعض الصعوبة في زيادة الوزن، وقد يحتاج الشخص لاتباع نمط غذائي محدد مع ممارسة النشاط البدني وتناول الفيتامينات، لا يمكن تناول فيتامين محدد لاكتساب الوزن، ولكن قد تساعد بعض الفيتامينات في زيادة الشهية أو تحفيز الخلايا لزيادة الوزن.

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نستعرض  في التقرير التالي أبرز الفيتامينات التي يساعد تناولها على زيادة الوزن، وفقًا لـ"WebMD".

فيتامينات تزيد الوزن


1-مكملات البروتين
البروتينات هي مكونات بناء الأنسجة العضلية، يعزز مكمل البروتين عالي الجودة زيادة الوزن من خلال تزويد الجسم بمكونات البناء التي يحتاجها للنمو.

يمكن أن تكون مكملات البروتين مثل مخفوقات البروتين طريقة فعالة بشكل خاص لزيادة استهلاك البروتين، بشكل عام يجب الحصول على 30 إلى 35% على الأقل من السعرات الحرارية من البروتين، سيؤدي تجاوز ذلك إلى فقدان توازن التغذية لأنه سيؤدي إلى عدم كفاية استهلاك العناصر الغذائية الأخرى.

2-مكملات الكرياتين
الكرياتين مادة كيميائية طبيعية موجودة في خلايا الجسم والعضلات والدماغ، ويتم الحصول على الكرياتين، وهو نوع من الأحماض الأمينية من المحار واللحوم الحمراء، ويتم إنتاج كمية صغيرة عن طريق الكبد والبنكرياس والكلى.

بالنسبة للعديد من الأشخاص لا يعد تناول الطعام الغني بالكرياتين خيارًا، وبالتالي فإن مكملات الكرياتين شائعة ومفيدة خاصةً إذا كان الشخص يمارس الرياضة.

الكرياتين ضروري لأداء التمارين وتوليد الطاقة، وتشير الدراسات إلى أن المكملات يمكن أن تؤدي إلى تحسين أداء العضلات وزيادة الوزن.

3-مكملات زيت السمك
عادًة ما يتم الحصول على زيت السمك من الأسماك الدهنية، تعتبر دهون جيدة بسبب محتواها من الأحماض الدهنية أوميجا 3.

مكملات زيت السمك من الدهون ويمكن أن تساعد على زيادة الوزن مع تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ولكن قد لا تكون حبوب زيت السمك فعالة لزيادة الوزن حتى يتم زيادة السعرات الحرارية بشكل كافٍ.

4-الأحماض الأمينية
الأحماض الأمينية الأساسية هي مركبات عضوية وتمثل المكون الرئيسي للبروتينات، تعمل على تجديد العضلات واستعادتها، يجب أخذ هذا المكمل في الاعتبار إذا كان الشخص يرغب في زيادة الوزن بسرعة.

5-مكمل الذرة الشمعي
يعزز هذا المكمل الهضم السريع للجلوكوز لزيادة مستويات الأنسولين وتشبع مخازن الجليكوجين في العضلات، تنقل هذه الكربوهيدرات سريعة الهضم البروتينات والأحماض الأمينية إلى أنسجة العضلات، ويعد سهل على المعدة، عند الشعور بالغثيان بعد التمرين يمكن تناول مكملات الذرة الشمعية، والتي يمكن مزجها ببساطة مع أي عصير بعد التمرين.

6-مكملات فيتامين أ
يوجد فيتامين أ بشكل شائع في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والكبد، يوجد فيتامين أ أو بيتا كاروتين في المصادر النباتية مثل السبانخ والجزر والطماطم والبروكلي والقرع، تشير الدراسات إلى أن فيتامين أ قد يساعد على زيادة الوزن.

7-مكملات فيتامين ب
فيتامينات ب ضرورية لتحفيز الجوع واستهلاك الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن، تساعد في التمثيل الغذائي بما في ذلك توليد الطاقة واستخدام المغذيات.

8-مكملات فيتامين د
قد يساعد فيتامين د على زيادة الوزن، يحسن امتصاص فيتامين د كتلة العظام، وأظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في التحكم في الوزن والصحة العامة.

يعزز هذا الفيتامين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يرفع من وزن العظام ويؤدي إلى زيادة الوزن وخاصة كتلة الجسم النحيلة.

 

الكونسلتو الطبي

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