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الثلاثاء، 04-10-2022 04:55 م

8 نصائح للحامل للوقاية من الإنفلونزا والبرد

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الوكيل الإخباري-موسم الإنفلونزا ونزلات البرد وكورونا على الأبواب، ويعتبر الحصول على لقاح الإنفلونزا وكوفيد- 19 من أفضل طرق الوقاية، لأن التطعيم أمر حيوي للمعرضين لخطر المضاعفات، ومن هذه الفئة النساء الحوامل.

وقد وجدت أبحاث أن لقاح الإنفلونزا قد قلل من إصابات الحوامل بهذا الفيروس بنسبة 40%، كما أن الأجسام المضادة التي تنتجها المناعة بعد التطعيم تمر عبر المشيمة إلى الجنين، وتنتقل إليه عن طريق حليب الأم.

وتنصح توصيات مايو كلينيك الحوامل بالآتي للوقاية من فيروسات البرد والإنفلونزا:

• الحصول على قسط كافٍ من الراحة.
• اتباع نظام غذائي صحي، وخاصة الفواكه والخضروات.
• الحركة والنشاط البدني بانتظام.
• البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.
• ابقاء الأطفال في المنزل عندما يمرضون.
• تجنب مخالطة الآخرين إذا كانوا مرضى.
• اتباع خطة الحمل التي أوصت بها الطبيبة، وتتضمن زيارات المتابعة والفحوصات وفيتامينات الحمل.
• تناول السوائل الخالية من الكافيين.

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