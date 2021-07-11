9 أعراض شائعة لا ينبغي عليك تجاهلها

الوكيل الإخباري - قد يكون الشخص معرضًا للإصابة بحالات طارئة في أي وقت. لذلك من المهم أن نكون كأفراد على دراية عامة بأنواع الإصابات ومدى خطورتها، وذلك للتمكّن من اتخاذ قرارات حكيمة بخصوص ضرورة الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. كما يفضل أن يقوم فرد من العائلة بمرافقة المصاب وذلك تبعًا لمدى خطورة الإصابة. ويتعرض الأشخاص لنوعين من الإصابات؛ الداخلية والخارجية، حيث يصعب الكشف عن الإصابات الداخلية إلا بمعاينة الطبيب المختص لها، وبالتالي يفضل الاتصال بقسم الطوارئ فور حدوث أي إصابة.

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يتميز مستشفى العبدلي بأجهزته الحديثة وأقسامه العديدة التي تغطي جميع الخدمات الطبية، ويشمل العديد من التخصصات ويضم مجموعة من أمهر الأطباء المعروفين على المستوى الإقليمي والعالمي الذين يعملون كفريق واحد. ويوفر مستشفى العبدلي قسمًا للطوارئ مزود بغرف فحص يتم إغلاقها بواسطة أبواب سحب وذلك لتوفير درجة عالية من الخصوصية. كما أنه مزود بوحدة إنعاش ووحدة للعمليات الجراحية الصغرى وغرفة عزل لمنع انتشار العدوى. كما يقع قسم الأشعة بجوار قسم الطوارئ، من أجل تسهيل نقل المرضى إليه، كما تتوفر المختبرات وغيرها من المرافق التشخيصية والعلاجية ضمن نفس المبنى لراحة المرضى.



وتبدأ فترة العناية بالمريض فور الاتصال بقسم الطوارئ إلى حين وصول سيارة الإسعاف للكشف عن حالة المصاب والبدء في إسعافه. وتزامناً مع ذلك، يتم التواصل مع قسم الطوارئ للاستعداد والتأهب لعلاج المريض أو المصاب من قبل الفريق المختص فور وصوله.



هنالك الكثير من الأعراض الشائعة التي لا ينبغي تجاهلها وتحتم عليك زيارة أقرب مركز للطوارئ في حال حدوثها، ومن هذه الأعراض:

أعراض السكتة الدماغية

تحتاج السكتات الدماغية إلى عناية طبية فورية وطارئة. ويمكنك إنقاذ حياة المريض إذا تعرفت على أعراضها مبكرًا. وتشمل هذه الأعراض:



- فقدان التوازن أو الإغماء

- ثقل اللسان وصعوبة الكلام

- صعوبة فهم الكلام

- تغييرات مفاجئة في الرؤية، بما في ذلك عدم الوضوح في الرؤية أو فقدان البصر كليًا

- التشوش والارتباك

- شلل أو ضعف في جانب واحد من الجسم أو الوجه





ارتفاع درجة حرارة الجسم (الحمى)

تكون الحمى خطيرة إذا تجاوزت درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، وكانت مصحوبة بهذه الأعراض:

- الغثيان أو الإسهال

- آلام البطن والصداع

- آلام الرقبة

- الطفح الجلدي

- صعوبات في التنفس

آلام البطن المزمنة

تختلف أعراض آلام البطن المزمنة من مريض لآخر، وقد تتغير مع كل نوبة. حيث تستمر هذه الآلام لأكثر من ستة أشهر وتدل على وجود اضطراب جسدي معين. وتشمل الأعراض التي تتطلب عناية طبية فورية وطارئة:



- ارتفاع درجة الحرارة

- فقدان الشهية أو الوزن

- الألم الذي يوقظ الشخص

- وجود دم في البراز أو البول

- الغثيان الشديد والقيء

- صعوبة البلع

- تورم الساقين أو البطن



صعوبة في التنفس

يمكن أن يكون لصعوبة التنفس أسباب عديدة، تتفاوت خطورتها من الحساسية التي يمكن علاجها بكل سهولة، إلى أمراض القلب التي تهدد الحياة. ولهذا، من الضروري إجراء تشخيص سريع لما يسبب صعوبة في التنفس، ويجب عليك طلب رعاية طبية طارئة إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس لا يمكن تفسيرها.



ألم الصدر

لا تتجاهل أي نوع من آلام الصدر أو عدم الراحة أو الإحساس بالضغط على منطقة الصدر أبدًا. فمن الممكن أن يكون ألم الصدر إنذارًا كاذبًا، لا يسببه شيء أكثر خطورة من عسر الهضم. ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال دون إجراء الاختبارات اللازمة، حيث يتم أخذ فحوصات مكثفة ومخطط القلب في غرفة الطوارئ، وذلك لاستبعاد حدوث نوبة قلبية، ومن ثم يتم تقييم الفحوصات من قبل الأطباء والممرضات ذوي الخبرة اللازمة.



حالات السقوط والكسور

بينما يسقط الأطفال طوال الوقت دون التعرض لأي إصابة أو آثار مرضيّة طويلة المدى في أغلب الأحيان، يمكن أن تؤدي حالات السقوط الأخرى إلى التواءات أو كسور أو إصابات بالرأس تتطلب علاجًا طارئًا. انقل المصاب فورًا إلى غرفة الطوارئ، إذا رأيت أي تغيرات في لون المريض أو تغير في تصرفاته، أو إذا تحولت الأطراف إلى البرودة أو إذا ظهر أي تشوه. فقد يمكن أن يؤدي التأخير في علاج الكسور الشديدة إلى إعاقات طويلة الأمد. أما في حالة إصابات الرأس، هناك خطر إضافي يتمثل في حدوث ارتجاج، والذي يمكن أن يكون له أيضًا عواقب خطيرة.



الصداع الشديد غير المبرر

يمكن أن يشير الصداع الشديد المفاجئ إلى وجود مشكلات طبية خطيرة محتملة، خاصةً إذا صاحبته تغيرات بصرية أو تأثيرات عصبية أخرى. ويستدعي الصداع المصحوب بألم أو تصلب في الرقبة أو ارتفاع في درجة الحرارة أيضًا الذهاب إلى غرفة الطوارئ.



خفقان أو تسارع أو عدم انتظام في ضربات القلب

يتعرض الشخص إلى خفقان أو تسارع أو عدم انتظام في ضربات القلب عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم القلب على نحو صحيح. وبالتالي، يتسبب ذلك بخفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا، أو بخفقان غير منتظم. وقد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان. وقد تشمل أعراض اضطراب نظم القلب ما يلي:



- ضربات متسارعة (تسارع ضربات القلب)

- ضربات بطيئة (تباطؤ ضربات القلب)

- رفرفة في الصدر

- الدوار أو الدوخة

- ألم صدر

- ضيق في التنفس

- التعرق

- فقدان الوعي (الإغماء)



الهبوط المفاجىء للسكر في الدم

يحتاج الهبوط المفاجىء للسكر في الدم إلى علاج فوري عندما تكون مستويات السكر في الدم منخفضة. فإذا انخفضت مستويات سكر الدم بشدة، قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:



- سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب

- الإرهاق

- شحوب الجلد

- الارتعاش

- التعرق

- الجوع

- وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخد



نتمنى أن تكون هذه المقالة كفيلة بالإجابة على كافة الأسئلة التي تراودك وقد غطت كافة الأمور التي تحتاج لمعرفتها في الحالات الطارئة. لا أراكم الله مكروهًا ودمتم بتمام الصحة والعافية.