9 أمور عليك معرفتها قبل البدء في علاج المغنيسيوم

الوكيل الإخباري-من دون ما يكفي من المغنيسيوم؛ فإنك تجازف بتعريض صحتك للخطر. يسهم هذا المعدن في الأداء السليم لأنسجة الجسم أو الأعضاء أو القلب أو العضلات، وبفضله يتم تثبيت الكالسيوم على العظام، لكن عليك معرفة بعض الأمور قبل البدء بعلاج المغنيسيوم:



- لا تتجاوز مدة معينة

يستغرق قياس التأثيرات 6 أسابيع، ليس أقل، لكن لا تتجاوز3 أشهر، إلا بعد استشارة طبيب.



- احذر من اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب المغنيسيوم أحياناً اضطرابات معوية مثل الإسهال على وجه الخصوص.



- استهدفي أفضل وقت لأخذها

إذا كنت تتناول مكملات المغنيسيوم للقضاء على التعب؛ تناول كبسولتك في الصباح. أما إذا كنت تبحث عن تأثير مريح؛ يفضل اخذها في المساء للنوم بشكل أفضل.



- زيادة الجرعة في حالات معينة

الجرعة العامة الموصى بها هي 350 مغم للبالغين. وبشكل أكثر تحديداً؛ فهي 6 مغم لكل كيلوغرام في اليوم. بالنسبة للمرأة التي يبلغ وزنها 60 كيلوغراماً، فإنها تحتاج إلى 360 مغم. للمراهقين، أضيفي 25 ملليغراماً إلى هذه التوصية من 6 ملليغرامات لكل رطل. بالنسبة للنساء الحوامل، فإن الأمر أكثر من ذلك. من الضروري أن تستهلكي 40 مغم، و30 مغم للمرضع.



- اختاري أملاح المغنيسيوم القابلة للذوبان

هذه فئة سريعة الامتصاص من قبل الجسم، هذا يعني أنه سينتهي بها المطاف في مجرى الدم بنسبة مثيرة للاهتمام، وبالتالي يكون لها التأثير الإيجابي المتوقع. لا تترددي في التحقق من الصيدلي الخاص بك أنه بالفعل هذا النموذج الذي تتناولينه.



- تناول المغنيسيوم من الغذاء

فكر بتناول المغنيسيوم من مصادره الطبيعية مثل المكسرات -المصدر: Pexels

بدلاً من امتصاص الأقراص، يمكن استخلاصها من أطعمة معينة. إذا شعرت بالإرهاق أو القلق؛ فراهني على البذور الزيتية «اللوز والمكسرات» والحبوب الكاملة «الأرز والقمح والحنطة السوداء وما إلى ذلك» والبقوليات «العدس» في كل وجبة. وتناولي مربعات الشوكولاتة الداكنة مع 70% كاكاو على الأقل.

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- اشرب المياه الغنية بالمغنيسيوم

يتم استيعاب المغنيسيوم الموجود في المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم بشكل أفضل عندما تشربين هذه المياه مع وجبات الطعام، وفقاً للعديد من الدراسات العلمية. لذا؛ يمكنك تغيير الكبسولات بهذا المنعكس البسيط.



- تناول المغنيسيوم مع العلاجات المدرة للبول

يمكن أن يكون العلاج بالمغنيسيوم مثيراً للاهتمام عند الخضوع للعلاجات المدرة للبول أو موانع الحمل، أو حتى العلاج بالهرمونات البديلة في أثناء انقطاع الطمث؛ ففي الواقع، يمكن أن تقلل من امتصاص الأمعاء لهذا المعدن، وفي بعض الأحيان يتم التخلص منه عن طريق البول.



- لا للمغنيسيوم مع قصور الكُلَى

في حال ثبوت قصور كُلَوي لديك، فإنه لا ينبغي لكِ تناول مكملات المغنيسيوم على الإطلاق، أو أي عناصر أخرى دون استشارة الطبيب المعالج.

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المصدر الطبي : topsante.com

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