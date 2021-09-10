الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة المتجددة: الأردن بوابة للاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة

العثور على جثة متفحمة في البلقاء

تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

وفيات الجمعة 10-9-2021

فاجعة تهز إربد.. وفاة طفل خنقا

كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

زواتي: استثناءات من قانون قيصر لمد لبنان بالطاقة

الخارجية توضح لـ الوكيل حول وفاة مواطن أردني في بريطانيا

الجمعة، 10-09-2021 10:52 ص

9 عادات يومية ليدوم شبابك

صحة 2


الوكيل الإخباري - أوصت وزارة الصحة السعودية بالتزام مجموعة من العادات الصحية يوميا "لإدامة الشباب".

اضافة اعلان


ووردت هذه التوصيات في "إنفو جرافيك" نشرته الوزارة على منصتها الرئيسية للتوعية "عش بصحة"، على موقع "تويتر".


ويتصدر تناول الفطور قائمة العادات الصحية للوزارة، حيث ترى أنه يساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.


كما نصحت بالاهتمام بالنظام الغذائي، حيث ينبغي الالتزام باحتياجات الجسم، وعدم تجاوز الحد اليومي من السعرات الحرارية.


ودعت إلى تعلم مهارات جديدة، من أجل الحفاظ على الذهن ونشاط العقل، وهو ما يؤخر تأثير الشيخوخة على الدماغ.


ولفتت إلى أهمية النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع الالتزام بأوقات محددة للنوم والاستيقاظ، وهو ما يساعد في تحقيق النشاط والتركيز.


ونصحت بالابتعاد عن الأجهزة الذكية، وتخصيص بعض الوقت للقراءة، والحديث مع العائلة، والأصدقاء.


وشجعت على قضاء بعض الوقت تحت الشمس في الهواء الطلق، مع الحرص على التأمل في الطبيعة، مشيرة إلى أنه يساعد على التركيز.


كما أشارت إلى أهمية الحركة في تعزيز التركيز والنشاط، لافتة إلى حاجة الشخص إلى 150 دقيقة من الرياضة والحركة أسبوعيا.


وأخيرا، أكدت الوزارة على أهمية شرب الماء في ضبط حرارة الجسم، وضبط معدلات ضغط الدم، وضربات القلب، وكذلك حثت على الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه.

 


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ركبه

وصفة سهلة للوقاية من خشونة الركبة

لحم

كم مرة يمكن تناول اللحوم الحمراء وأفضل الطرق لتحضيرها

اف

تركيبات غذائية تعمل بشكل مذهل على إنقاص الوزن

النوم

دراسة تكشف أطعمة تساعد على النوم بعمق

10-Tips-for-Baby-Hair-Growth-312179021-1280x720

نصائح لتكثيف شعر الأطفال الرضع

ما-سبب-تضخم-الكلى-عند-الجنين-380x222

تعرّف على أسباب كبر حجم الكلى عند الجنين

أخبار متعلقة
اف

تركيبات غذائية تعمل بشكل مذهل على إنقاص الوزن

1800x1200_vitamin_d_foods

طبيب روسي يحدد أفضل طريقة للحصول على فيتامين 'د'

iStock-625738384-591e4bfc3df78cf5faf63671

5 آثار جانبية سرية لتناول الكثير من 'فيتامين د'

fruits-and-vegetables-thumb-1-732x549

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الفواكه والخضروات؟

عقل

دراسة توضح دور دماغ الإنسان في حرق دهون البطن

Why-Do-I-Still-Wake-up-Tired_

كيفية استيقاظك في الصباح يمكن أن تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين B12