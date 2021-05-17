الإثنين 17-05-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 17-05-2021 09:35 م

9 علامات تخبرك أنك مصاب بالسكري

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الوكيل الاخباري - يوصف السكري أنه مرض خطير إذا لم تتم السيطرة عليه، ولذلك يجب التعرف عليه مبكرا، وهناك أعراض مبكرة قد تشير إلى الإصابة بالسكري أو مشاكل صحية أخرى، وللتأكد يجب عند ظهور بعضها أو كلها مراجعة الطبيب فورا لعمل الفحوصات اللازمة.
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وهذه هي الأعراض المبكرة للإصابة بالسكري:

كثرة التبول
الشعور بالعطش الشديد
الشعور بالجوع الشديد على الرغم من أن الشخص يأكل كالمعتاد.
التعب الشديد
رؤية ضبابية
تأخر شفاء الجروح
تأخر تعافي الكدمات
فقدان الوزن على الرغم من أن الشخص يأكل أكثر، وهذا العرض يشير إلى السكري من النوع الأول.
الشعور بوخز أو ألم أو تنميل في اليدين والقدمين.

 




 

 


 

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