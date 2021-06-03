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الخميس، 03-06-2021 03:48 م

9 فوائد غير متوقعة لتناول الآيس كريم

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الوكيل الاخباري - يُقبِل معظم الناس على تناول المثلجات أو الآيس كريم خاصة في فصل الصيف، نظرا لطعمه المحبب للكبار والصغار، وكذلك لأنه يمنح الشعور بالانتعاش عند ارتفاع درجة حرارة الطقس.

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ورغم أن البعض ينظر إلى الآيس كريم على أنه طعام غير صحي، إلا أن دراسة حديثة أجراها خبراء من جامعة هارفارد أشارت إلى احتواء الآيس كريم على فوائد صحية عديدة، ومنها:


1. زيادة فرص الحمل:

يمكن أن يساعد الآيس كريم في زيادة فرص الحمل، وبناءً على الدراسة، فإن تناول الآيس كريم أو منتجات الألبان بانتظام يحتوي على مواد دهنية تعزز فرص الحمل.

2. يساعد على تكوين العظام عند الأجنة:
يحتوي الآيس كريم على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لنمو عظام الجنين، فلا داعي من خوف الحوامل من السمنة بسبب تناول الآيس كريم، على أن يكون تناوله بحدود معقولة.


3. التغلب على الغثيان:
تعاني بعض النساء من الغثيان، في المراحل الأولى من الحمل، ويساعد تناول الآيس كريم في التغلب على الغثيان الذي تعاني منه الحوامل.


4. تقليل التوتر:
يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم أيضًا إلى تحفيز تكوين هرمون الثرومبوتونين الذي يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية، مما يسبب الشعور بالهدوء وتخفيف التوتر، كذلك يستحسن أن يتناوله المراهقون الذين غالبًا ما يعانون تقلبات مزاجية.


5. تعزيز المناعة:

يمكن أن تزيد مواد اللاكتوفيرين والسيتوكينات الموجودة في الآيس كريم من مناعة الجسم ومكافحة فيروس الأنفلونزا، ومكافحة الفيروسات المختلفة وفيروس نقص المناعة البشرية.

6. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:
يمكن أيضًا بفضل المحتوى الغذائي للآيس كريم أن يقلل فرص الإصابة بالسرطان.


7. مفيد للمخ:
قالت نتائج دراسة أجراها معهد الطب النفسي في لندن إن الآيس كريم مفيد لجزء من الدماغ وهو القشرة الجبهية الحجاجية.


8. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان في فترة ما قبل انقطاع الطمث:
استنادًا إلى بحث أجراه معهد طب المجتمع في جامعة ترومسو-النرويج، فإن الآيس كريم يقلل خطر الإصابة بالسرطان في فترة ما قبل انقطاع الطمث، إذ أن النساء اللاتي يستهلكن الحليب بما يصل إلى 3 أكواب أو أكثر يوميا تقل لديهم فرص الإصابة، وبالتالي، فإن تناول الآيس كريم يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان لأن المكونات الأساسية للآيس كريم هي تلك الموجودة في الحليب.


9. خسارة الوزن:
يمكن أن يساعدك تناول الآيس كريم أيضًا على إنقاص الوزن، لأن تناول شيء بارد يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم ويحرق السعرات الحرارية والدهون.

 

سبوتنيك

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