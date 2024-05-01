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الأربعاء، 01-05-2024 02:17 م

9 نصائح اتبعها لنوم جيد في الطقس الحار

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الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجة الحرارة خلال ليالي الصيف، يصبح الحصول على نوم جيد ليلًا أمرًا صعبًا، حيث يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تعطل أنماط النوم، مما تجعل الكثير من الأشخاص يشعرون بالقلق والتعب في اليوم التالي.

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نصائح للحصول على نوم جيد في الطقس الحار
1- الحفاظ على برودة غرفة النوم
من المهم إبقاء درجة حرارة غرفة النوم منخفضة للحصول على نوم جيد، ويمكن تهيئة بيئة نوم باردة باستخدام مكيف الهواء أو المراوح أو فتح النوافذ لتعزيز تدفق الهواء.


2- استخدم الفراش المناسب
شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار، وهو اختيار مواد الفراش خفيفة الوزن وقابلة للتنفس، مثل الملاءات والبطانيات المصنوعة من القطن أو الكتان.
وتسمح هذه الأقمشة بتدوير الهواء بشكل أفضل وخصائص امتصاص الرطوبة، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ومنع ارتفاع درجة الحرارة.


3- أخذ حمام بارد قبل النوم
من المهم خفض درجة حرارة الجسم قبل النوم عن طريق أخذ حمام بارد، ويمكن أن يساعد ذلك على الشعور بالانتعاش والاسترخاء، مما يسهل عليك النوم في الطقس الحار.


4- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية
يجب تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية التي ينبعث منها الحرارة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون قبل النوم.
وذلك لأن هذه الأجهزة يمكن أن تزيد درجة الحرارة في غرفة النوم وتتداخل مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك.


5- حافظ على رطوبة الجسم
لا تنسى شرب الكثير من الماء طوال اليوم لتبقى رطبًا، خاصة أثناء الطقس الحار.
ومع ذلك، تجنب الإفراط في تناول السوائل بالقرب من وقت النوم لمنع الرحلات الليلية المزعجة إلى الحمام.


6- استخدم ستائر التعتيم أو الظلال
يمكن حجب ضوء الشمس والحرارة باستخدام ستائر معتمة أو ظلال لإبقاء غرفة النوم مظلمة وباردة.
ومن خلال القيام بذلك، يمكن تعزيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون الذي ينظم دورات النوم والاستيقاظ.


7- اختيار الوجبات الخفيفة
تأكد من الاستمتاع بوجبات خفيفة في المساء لتجنب الانزعاج الهضمي وارتفاع درجة الحرارة أثناء الليل.
وتجنب الوجبات الثقيلة أو الحارة أو الغنية بالبروتين بالقرب من وقت النوم، لأنها قد تزيد من حرارة الجسم وتعطل النوم.


8- اتبع روتينًا مريحًا لوقت النوم
يجب ضبط روتين مريح قبل النوم لإشارة الجسم إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء والاستعداد للنوم.
ويمكن ممارسة بعض الأنشطة، مثل القراءة، أو تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل يمكن أن تساعد في تعزيز النوم المريح.


9- اختيار ملابس نوم مريحة
ارتداء ملابس نوم خفيفة الوزن ومصنوعة من ألياف طبيعية، مثل القطن، يساعد في الحصول على نوم جيد خلال ساعات الليل.
ويمكن أن تساعد البيجامات الفضفاضة الماصة للرطوبة على إبقائك منتعشًا طوال الليل.

 

الكونسلتو 

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