أطعمة قد تزيد ارتجاع المريء في رمضان

كما يُفضل تجنب الحلويات الغنية بالسكر الزائد، والمشروبات الغازية والكافيين التي تؤدي إلى استرخاء صمام المريء السفلي، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الأحماض. أيضًا، يُنصح بتجنب تناول الفواكه الحمضية والطماطم والصلصات، بالإضافة إلى النعناع والبصل والثوم، رغم فوائدها الصحية، حيث قد تحفز الارتجاع لدى بعض الأشخاص.
ولتفادي هذه المشكلة، يوصى بتناول وجبات صغيرة ومتوازنة على فترات بدلاً من تناول وجبة إفطار كبيرة. كما يجب تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام لتقليل خطر حدوث ارتجاع الأحماض.
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