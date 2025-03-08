أطعمة قد تزيد ارتجاع المريء في رمضان

الوكيل الإخباري- إذا شعرت بحرقة في الصدر أو طعم حامض في الفم، أو حتى صعوبة في البلع بعد الإفطار أو السحور، فقد يكون طبقك هو السبب. يُنصح بتجنب أو تقليل الأطعمة المقلية والدهنية مثل السمبوسة والفطائر والأكلات الثقيلة، حيث أنها تبطئ عملية الهضم وتضغط على المعدة.

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كما يُفضل تجنب الحلويات الغنية بالسكر الزائد، والمشروبات الغازية والكافيين التي تؤدي إلى استرخاء صمام المريء السفلي، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الأحماض. أيضًا، يُنصح بتجنب تناول الفواكه الحمضية والطماطم والصلصات، بالإضافة إلى النعناع والبصل والثوم، رغم فوائدها الصحية، حيث قد تحفز الارتجاع لدى بعض الأشخاص.



ولتفادي هذه المشكلة، يوصى بتناول وجبات صغيرة ومتوازنة على فترات بدلاً من تناول وجبة إفطار كبيرة. كما يجب تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام لتقليل خطر حدوث ارتجاع الأحماض.