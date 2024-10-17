 
الخميس 2024-10-17 02:39 م
 
 

أطعمة لا يجب تناولها على الريق.. احذر منها

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-   يحتاج الشخص إلى تناول طعام مناسب عند الاستيقاظ من النوم، لتنشيط عملية التمثيل الغذائي وزيادة مستويات الطاقة في الجسم، لذلك، فهناك بعض الأطعمة المحظور تناولها على معدة فارغة.

أطعمة لا يجب تناولها على الريق

اضافة اعلان


1- القهوة
شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يزيد من إنتاج الحمض في المعدة، ويسبب عدم الراحة لبعض الأشخاص.

2- الأطعمة الحارة
يمكن للأطعمة الحارة أن تهيج بطانة المعدة، وتؤدي إلى ارتجاع الحمض أو عسر الهضم.

3- الفواكه الحمضية
يمكن أن يؤدي تناول الفواكه الحمضية على الريق إلى تهيج المعدة، وذلك بسبب وصول الأحماض التي تحويها إلى جدار المعدة بشكل سريع.

4- المشروبات الغازية
يمكن أن تسبب المشروبات الغازية الغازات والانتفاخ، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

5- الأطعمة السكرية
يمكن للأطعمة السكرية أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى انهيارها في وقت لاحق من اليوم.

6- الأطعمة المقلية
تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، وقد يكون من الصعب على المعدة هضمها عند تناولها على الريق.

7- الأطعمة المصنعة
تحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على نسبة عالية من المواد الحافظة والمواد المضافة والمكونات الاصطناعية التي يمكن أن تكون قاسية على المعدة.

8- منتجات الألبان
قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص هضم منتجات الألبان، وخاصة على معدة فارغة.

من المهم أيضًا الاستماع إلى جسدك والانتباه إلى كيفية تأثير بعض الأطعمة عليك عند تناولها على معدة فارغة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال السياح في اليابان ينفقون 39 مليار دولار في 9 أشهر

نزار مهيدات

أخبار محلية الغذاء والدواء للمرضى المسافرين: احتفظوا بالوصفة الطبية تجنبا للمسائلة القانونية

طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية

عربي ودولي مصر ترسل طائراتها إلى لبنان لإجلاء مواطنيها

جانب من الانتخابات

أخبار محلية التربية: إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس

تعبيرية

منوعات ردة فعل غريبة.. عضّه ثعبان سام فحمله معه إلى المستشفى في الهند

تعبيرية

عربي ودولي زلزال جديد يضرب تركيا

وزير العمل

أخبار محلية وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

تعبيرية

أخبار محلية أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من رومانيا - رابط



 


الأكثر مشاهدة