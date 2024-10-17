أطعمة لا يجب تناولها على الريق.. احذر منها

الوكيل الإخباري- يحتاج الشخص إلى تناول طعام مناسب عند الاستيقاظ من النوم، لتنشيط عملية التمثيل الغذائي وزيادة مستويات الطاقة في الجسم، لذلك، فهناك بعض الأطعمة المحظور تناولها على معدة فارغة.



أطعمة لا يجب تناولها على الريق

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