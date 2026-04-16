أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا خبيرة التغذية، أن الأحشاء تعتبر جزءا أساسيا من النظام الغذائي، وتعادل قيمتها الغذائية قيمة اللحوم العادية.

ووفقا لها، هذه المنتجات غنية بحديد الهيم، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى فقر الدم.



وتشير الخبيرة، إلى أن الأحشاء تقسم إلى أحشاء داخلية (الكبد، والكلى، والقلب) وأحشاء خارجية (الرأس، والأذنين). وعلى الرغم من أنها أرخص بكثير، إلا أنها تضاهي الأسماك واللحوم والدواجن في قيمتها الغذائية، وتعتبر مصدرا للبروتين الكامل والفيتامينات الذائبة في الدهون، ومعادن، وعناصر نادرة، وسكريات متعددة.



وتقول: "جميع الأعضاء الداخلية غنية بحديد الهيم، وهو عنصر يدعم الصحة العامة للجميع، وبالنسبة لمرضى فقر الدم، ففائدته مضاعفة. لذلك أنصح المرضى الذين يعانون من انخفاض مستوى الهيموغلوبين بتناول هذه الأطعمة بانتظام، لأنها تساعد على تنظيم مكونات الدم".