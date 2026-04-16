الخميس 2026-04-16 02:17 م

أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 16-04-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا خبيرة التغذية، أن الأحشاء تعتبر جزءا أساسيا من النظام الغذائي، وتعادل قيمتها الغذائية قيمة اللحوم العادية.

ووفقا لها، هذه المنتجات غنية بحديد الهيم، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى فقر الدم.

وتشير الخبيرة، إلى أن الأحشاء تقسم إلى أحشاء داخلية (الكبد، والكلى، والقلب) وأحشاء خارجية (الرأس، والأذنين). وعلى الرغم من أنها أرخص بكثير، إلا أنها تضاهي الأسماك واللحوم والدواجن في قيمتها الغذائية، وتعتبر مصدرا للبروتين الكامل والفيتامينات الذائبة في الدهون، ومعادن، وعناصر نادرة، وسكريات متعددة.

وتقول: "جميع الأعضاء الداخلية غنية بحديد الهيم، وهو عنصر يدعم الصحة العامة للجميع، وبالنسبة لمرضى فقر الدم، ففائدته مضاعفة. لذلك أنصح المرضى الذين يعانون من انخفاض مستوى الهيموغلوبين بتناول هذه الأطعمة بانتظام، لأنها تساعد على تنظيم مكونات الدم".

 

وتشير الخبيرة، إلى أن الكبد، سواء كبد البقر أو الدجاج، هو الأكثر فائدة من حيث احتوائها على الحديد. ويأتي اللسان في المرتبة الثانية من حيث الفوائد الصحية، موضحة أنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من حديد الهيم والبروتين الكامل. كما يعتبر القلب والرئتان من بين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية.

ووفقا لها، تحافظ الأحشاء، بالإضافة إلى استعادة الهيموغلوبين والحديد، على مستوى الكولاجين في الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لأنسجة العظام. لذلك يجب تناول الأحشاء مرة- مرتين في الأسبوع. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار موانع تناولها- ارتفاع مستوى حمض اليوريك، أو النقرس. لأنها تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، التي تفاقم الحالة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

f

الأكثر مشاهدة

 