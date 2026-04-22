أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع

ومن أبرز هذه الخضار السبانخ، الخس، الجرجير، الخيار، الكوسا، والهليون، إذ تحتوي هذه الأنواع على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن، خاصة فيتاميني C وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم عملية الأيض.
كما تسهم الألياف الغذائية في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من فرص تخزين الدهون في الجسم. لذلك يُنصح بإدخال هذه الخضروات ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في السلطات أو العصائر الخضراء أو كأطباق جانبية.
وبشكل عام، لا تُعد خضار الربيع خيارًا صحيًا فقط، بل تمثل أيضًا وسيلة فعّالة لدعم خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.
