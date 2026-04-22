الأربعاء 2026-04-22 09:58 ص

أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع

الأربعاء، 22-04-2026 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   تُعتبر خضار الربيع من أفضل الخيارات الغذائية خلال هذا الفصل، لما تتميز به من خفة على المعدة وغناها بالألياف والماء، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

ومن أبرز هذه الخضار السبانخ، الخس، الجرجير، الخيار، الكوسا، والهليون، إذ تحتوي هذه الأنواع على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن، خاصة فيتاميني C وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم عملية الأيض.


كما تسهم الألياف الغذائية في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من فرص تخزين الدهون في الجسم. لذلك يُنصح بإدخال هذه الخضروات ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في السلطات أو العصائر الخضراء أو كأطباق جانبية.


وبشكل عام، لا تُعد خضار الربيع خيارًا صحيًا فقط، بل تمثل أيضًا وسيلة فعّالة لدعم خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

 
 


أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إن إيران "تنهار ماليا" جراء إغلاق مضيق هرمز

شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إجراءاتها العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع إغلاقات للطرق وعمليات اقتحام واعتقالات. في جنين، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل عد

فلسطين الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة ويغلق طرقا ويشن اعتقالات في عدة مناطق

الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

أسواق ومال الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

عربي ودولي الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

فنان قدير دخل في الغيبوبة من جديد.. وابنه يكشف وضعه (صورة)

فن ومشاهير فنان مصري قدير يدخل في غيبوبة - صورة

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة تعقب الشحن فورتكسا أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

عربي ودولي 34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي

الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

عربي ودولي الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف السوري اليوم



 
 






