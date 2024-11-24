أطعمة ومشروبات خطيرة على تلاميذ المدارس

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يلينا بوزدنياكوفا، أخصائية طب الأطفال، إلى بعض الأطعمة والمشروبات الخطيرة التي ينبغي لتلاميذ المدارس عدم تناولها.

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وتقول: "لا ينبغي على تلاميذ المدارس تناول الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية المحلاة، كما أن المايونيز وصلصة الكاتشب (Ketchup) غير مرغوب فيهما لأن هذه المنتجات تؤثر سلباً على الجهاز الهضمي، وتناولها يسبب زيادة الوزن عند الأطفال".



ووفقاً لها، فإن تناول المنتجات المذكورة أعلاه لا يسبب مشكلات صحية قصيرة المدى فقط، بل يؤدي أيضاً إلى الإصابة بأمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والتهاب الاثني عشر.



وتقول: "وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الأطعمة في البنكرياس. أما مشروبات الطاقة فتشكل خطورة على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية".