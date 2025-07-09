أعراض غير واضحة لسرطان الدم.. ما هي؟

ووفقًا لما نقلته صحيفة 20minutos الإسبانية، فإن سرطان الدم هو مجموعة من السرطانات التي تؤثر على نخاع العظم، وتؤدي إلى تكاثر غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء، مما يعيق وظائف الجهاز المناعي ويعطل إنتاج مكونات الدم السليمة تدريجياً.
من الأعراض المميزة للمرض:
كدمات تظهر دون سبب واضح
نزيف متكرر من الأنف
نزف اللثة
وجود دم في البول أو البراز
غزارة الدورة الشهرية لدى النساء
وأشار الأطباء إلى أن هذه العلامات تنجم عن خلل في نظام تخثر الدم، وليس عن إصابات جسدية مباشرة، لافتين إلى أن نزيف الدماغ قد يكون أيضاً أحد المؤشرات، وإن كان نادر الحدوث.
وينصح الخبراء بعدم تجاهل هذه الأعراض، والتوجه لإجراء فحوصات دم شاملة عند ملاحظتها، لتسهيل الاكتشاف المبكر والعلاج الفوري.
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