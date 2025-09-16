أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

الوكيل الإخباري- أظهرت الدراسات أن جميع أنواع الفاصوليا مفيدة، لكن هناك خمسة أنواع تتميز بفوائدها الصحية الكبيرة المرتبطة بطول العمر:

فول الصويا: غني بالبروتين والدهون الصحية، يساعد على استقرار السكر في الدم والحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر.

الإدامامي: نوع شاب من فول الصويا، مليء بالبروتين النباتي والألياف والفيتامينات التي تعزز صحة القلب والعظام.

الفاصوليا الحمراء: تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف، تدعم صحة الأمعاء، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات.

الفاصوليا الحمراء الصغيرة: أغنى أنواع الفاصوليا بمضادات الأكسدة، ما يساهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

الحمص: مصدر ممتاز للألياف والبروتين وفيتامينات B، يدعم صحة الجهاز الهضمي والدماغ والقلب.



ولتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بتناول أنواع مختلفة منها بانتظام، مع البدء بكميات صغيرة وتدرّجية لتجنّب أي انزعاج هضمي.