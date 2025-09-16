أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

فول الصويا: غني بالبروتين والدهون الصحية، يساعد على استقرار السكر في الدم والحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر.
الإدامامي: نوع شاب من فول الصويا، مليء بالبروتين النباتي والألياف والفيتامينات التي تعزز صحة القلب والعظام.
الفاصوليا الحمراء: تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف، تدعم صحة الأمعاء، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات.
الفاصوليا الحمراء الصغيرة: أغنى أنواع الفاصوليا بمضادات الأكسدة، ما يساهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.
الحمص: مصدر ممتاز للألياف والبروتين وفيتامينات B، يدعم صحة الجهاز الهضمي والدماغ والقلب.
ولتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بتناول أنواع مختلفة منها بانتظام، مع البدء بكميات صغيرة وتدرّجية لتجنّب أي انزعاج هضمي.
-
أخبار متعلقة
-
أعشاب تدعم صحة كليتيك
-
هل يكشف لسانك أسرار قلبك الصحية؟
-
فن التركيز.. 9 عادات صباحية تُنمّي الذهن
-
هل تناول الأفوكادو على الإفطار آمن؟
-
الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة
-
حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة
-
هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟
-
الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية