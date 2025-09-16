الثلاثاء 2025-09-16 12:29 م
 

أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

الوكيل الإخباري-  أظهرت الدراسات أن جميع أنواع الفاصوليا مفيدة، لكن هناك خمسة أنواع تتميز بفوائدها الصحية الكبيرة المرتبطة بطول العمر:

فول الصويا: غني بالبروتين والدهون الصحية، يساعد على استقرار السكر في الدم والحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر.
الإدامامي: نوع شاب من فول الصويا، مليء بالبروتين النباتي والألياف والفيتامينات التي تعزز صحة القلب والعظام.
الفاصوليا الحمراء: تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف، تدعم صحة الأمعاء، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات.
الفاصوليا الحمراء الصغيرة: أغنى أنواع الفاصوليا بمضادات الأكسدة، ما يساهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.
الحمص: مصدر ممتاز للألياف والبروتين وفيتامينات B، يدعم صحة الجهاز الهضمي والدماغ والقلب.


ولتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بتناول أنواع مختلفة منها بانتظام، مع البدء بكميات صغيرة وتدرّجية لتجنّب أي انزعاج هضمي.

 

الشرق الأوسط 

 

 
 
أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

