ألواح التقطيع قد تخفي بكتيريا خطيرة.. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيفها

12:51 م

الوكيل الإخباري- حذر خبراء سلامة الغذاء من أن ألواح التقطيع المنزلية قد تجمع كميات كبيرة من الجراثيم والبكتيريا، خصوصًا عند سوء تنظيفها، ما يزيد خطر انتقال مسببات التسمم الغذائي مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية. اضافة اعلان





وأوضح الخبراء أن التنظيف اليومي بالماء الدافئ وسائل غسل الأطباق مع فرك السطح جيدًا يكفي غالبًا، ولا توفر المنظفات المضادة للبكتيريا فائدة إضافية كبيرة.



وتختلف طريقة التنظيف حسب نوع اللوح؛ إذ يمكن وضع الألواح البلاستيكية والزجاجية والمعدنية في غسالة الصحون، بينما يُفضل غسل الألواح الخشبية يدويًا وتجنب تعرضها للماء الساخن لفترات طويلة لتفادي تشققها.



وأكد الخبراء أن الألواح المستخدمة لتقطيع اللحوم النيئة تحتاج إلى تعقيم إضافي، لتقليل خطر انتقال البكتيريا، كما يجب استبدال اللوح عند ظهور تشققات عميقة أو روائح مستمرة أو تغير في شكله، لأنها قد تصبح أماكن لتراكم الميكروبات.





