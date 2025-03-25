الثلاثاء 2025-03-25 08:43 ص
 

أمراض يشير إليها فقدان الوزن المفاجئ

غ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري- يظهر على البعض أحيانا أعراض انخفاض الوزن بشكل سريع ومفاجئ، وقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

وحول الموضوع قال الطبيب وأخصائي الغدد الصماء البريطاني ديفيد كافنا لصحيفة ديلي ميل:"فقدان الوزن المفاجئ قد يكون مؤشرا للإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض السكري وأمراض الغدة الدرقية.. فقدان الوزن المفاجئ قد يكون سببه مرض السكري من النوع الأول، خسارة الوزن تعتبر أمرا شائعا عند الناس المصابين بهذا المرض".

اضافة اعلان


وأضاف:" التغيرات في وزن الجسم مرتبطة بخلل في وظيفة الأنسولين عند المصابين بمرض السكري من النوع الأول، فالبنكرياس عند هؤلاء المرضى لا ينتج كميات كافية من الأنسولين، أو يكون إنتاج الإنسولين في أجسامهم متوقفا تماما، وبالتالي فإن هذا الهرمون لا ينقل الغلوكوز من الطعام إلى الخلايا في أجسامهم لكي تستخدمه الخلايا كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدهون والأنسجة العضلية، وبالتالي يحصل فقدان كبير في الوزن".

وأشار الطبيب إلى أن المصابين بمرض السكري من النوع الأول تحاول أجسامهم التخلص من الغلوكوز الزائد عبر إنتاج كميات أكبر من البول، ومن زيادة التبول يتم فقدان السوائل بكميات أكبر من الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم فقدان الوزن أيضا.


من جانبه قال أخصائي أمراض الغدد الصماء البريطاني كريستيان بوليرت إلى أن الفقدان المفاجئ للوزن قد يكون مرتبطا بأمراض الغدة الدرقية، ففرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى تسريع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وفقدان الوزن على الرغم من زيادة الشهية، وفي هذه الحالة قد تظهر على المريض أيضا أعراض مثل تسرع ضربات القلب وارتعاش اليدين والغثيان والإسهال والتعب المزمن.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات وهم بصري غريب يخدع العقل لتخفيف الشعور بالألم

الأوسكار

فن ومشاهير مستوطنون يعتدون على مخرج الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى"

ن

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب قبالة نيوزيلندا

ن

عربي ودولي "رويترز": البيت الأبيض يقيم محادثات السعودية إيجابيا

نتنياهو: فيديو القسام حرب نفسية ومشاهدته صعبة جدًا

فلسطين نتنياهو يعلق على فيديو أسيرين إسرائيليين وتصاعد المطالب بصفقة تعيد المحتجزين

أرشيفية

فلسطين 23 شهيدًا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غ

طب وصحة أمراض يشير إليها فقدان الوزن المفاجئ

G

الوفيات وفيات الثلاثاء 25-3-2025



 
 





الأكثر مشاهدة