احذر.. هذه الفاكهة تزيد من الكحة

هل البرتقال يزيد الكحة؟
وتتراوح نسبة فيتامين سي الموجودة في ثمرة متوسطة من البرتقال بين 75 و120 ملليجرام.
ومع ذلك، تحتوي الفواكه الحمضية على حمض الستريك، وهو حمض ثبت أنه يتسبب في زيادة السعال، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت أن البرتقال يؤدي إلى تفاقم أعراض البرد والإنفلونزا، بما في ذلك الكحة.
وعلى الرغم من الكحة التي يسببها حمض الستريك، قد يساعد السعال الناتج عنه على طرد البلغم
والجدير بالذكر أن الجسم يحتاج إلى جرعة عالية من فيتامين سي، تصل إلى 8 جرامات، للتعافي من نزلات البرد والإنفلونزا. بالتالي، سيضطر المريض إلى تناول كمية كبيرة من البرتقال للحصول على هذه النسبة، مما قد يعرضه لبعض الأضرار، أبرزها:
الحموضة
حرقة المعدة
تقلصات المعدة
الإسهال
انتفاخ البطن
الغثيان
القيء
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