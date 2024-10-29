احذر.. هذه الفاكهة تزيد من الكحة

الوكيل الإخباري- يعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولكن، هل يتسبب في زيادة الكحة؟

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هل البرتقال يزيد الكحة؟

يلعب البرتقال دورًا كبيرًا في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتسريع وتيرة الشفاء منهما، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروس المسبب لعدوى الزكام.



وتتراوح نسبة فيتامين سي الموجودة في ثمرة متوسطة من البرتقال بين 75 و120 ملليجرام.



ومع ذلك، تحتوي الفواكه الحمضية على حمض الستريك، وهو حمض ثبت أنه يتسبب في زيادة السعال، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت أن البرتقال يؤدي إلى تفاقم أعراض البرد والإنفلونزا، بما في ذلك الكحة.



وعلى الرغم من الكحة التي يسببها حمض الستريك، قد يساعد السعال الناتج عنه على طرد البلغم

المتراكم في الجهاز التنفسي. ولكن يُراعى عدم الإفراط في الأطعمة الغنية به، لا سيما البرتقال، منعًا للإصابة ببحة الصوت.



والجدير بالذكر أن الجسم يحتاج إلى جرعة عالية من فيتامين سي، تصل إلى 8 جرامات، للتعافي من نزلات البرد والإنفلونزا. بالتالي، سيضطر المريض إلى تناول كمية كبيرة من البرتقال للحصول على هذه النسبة، مما قد يعرضه لبعض الأضرار، أبرزها:



الحموضة

حرقة المعدة

تقلصات المعدة

الإسهال

انتفاخ البطن

الغثيان

القيء