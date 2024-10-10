احذر.. 4 علامات واضحة لإرتفاع الكوليسترول

وكشف "شلبي" في تصريح خاص لموقع"مصراوي" بعض العلامات التي قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول، مشيرًا إلى أنه من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات صحية أخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب لإجراء فحص شامل.
الدوخة والصداع: نقص الأكسجين في الدماغ بسبب تصلب الشرايين قد يسبب الدوخة والصداع.
التعب والإرهاق: عندما لا يصل الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء بشكل كافٍ، قد تشعر بالتعب والإرهاق المستمر.
مشاكل في الجهاز الهضمي: ارتفاع الكوليسترول قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ.
تغيرات في البشرة: في بعض الحالات، يظهر على البشرة لون أصفر (اليرقان) بسبب تراكم الدهون في الكبد.
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