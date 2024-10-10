احذر.. 4 علامات واضحة لإرتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- ارتفاع الكوليسترول حالة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة، والمشكلة تكمن في أنه غالبًا ما لا يظهر بأعراض واضحة، ما يجعله يُعرف بـ"القاتل الصامت"، حسبما ذكر سعيد شلبي، استشاري الكبد في مصر .

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وكشف "شلبي" في تصريح خاص لموقع"مصراوي" بعض العلامات التي قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول، مشيرًا إلى أنه من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات صحية أخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب لإجراء فحص شامل.



الدوخة والصداع: نقص الأكسجين في الدماغ بسبب تصلب الشرايين قد يسبب الدوخة والصداع.



التعب والإرهاق: عندما لا يصل الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء بشكل كافٍ، قد تشعر بالتعب والإرهاق المستمر.



مشاكل في الجهاز الهضمي: ارتفاع الكوليسترول قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ.