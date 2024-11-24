اضطرابات القلب.. التشخيص والوقاية

الوكيل الإخباري- انقباض القلب من الوظائف الطبيعية التي يقوم بها الجسم وذلك لضمان وصول الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، ولكن قد يتسبب أي اضطراب في التعرض للكثير من المضاعفات التي تتطلب استشارة طبية سريعة.



أعراض وجود مشكلة في انقباض القلب

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هناك بعض الأعراض التي تكشف وجود مشكلة في انقباض القلب من بينها:



- ألم حارق وضاغط في الصدر.



- ضيق في التنفس عند بذل أي مجهود.



- الشعور بالتعب والإرهاق.



- الدوخة.



- الإغماء.



- تورم في الساقين والكاحلين بسبب تراكم السوائل.



- عدم انتظام ضربات القلب.



- السعال المستمر خاصة أثناء الليل أو عند الاستلقاء.



طرق تشخيص مشاكل انقباض القلب