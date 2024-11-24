اضطرابات القلب.. التشخيص والوقاية

أعراض وجود مشكلة في انقباض القلب
هناك بعض الأعراض التي تكشف وجود مشكلة في انقباض القلب من بينها:
- ألم حارق وضاغط في الصدر.
- ضيق في التنفس عند بذل أي مجهود.
- الشعور بالتعب والإرهاق.
- الدوخة.
- الإغماء.
- تورم في الساقين والكاحلين بسبب تراكم السوائل.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- السعال المستمر خاصة أثناء الليل أو عند الاستلقاء.
طرق تشخيص مشاكل انقباض القلب
يوجد أكثر من طريقة قد تكشف وجود مشاكل في انقباض القلب بما في ذلك:
- الفحص البدني، حيث يقوم الطبيب بفحص ضغط الدم، والاستماع إلى ضربات القلب، وتقييم نبض الشرايين.
- اختبار تخطيط القلب الكهربائي (ECG).
- اختبار الجهد وذلك لقياس قدرة القلب على ضخ الدم أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
- استخدام الموجات الصوتية لتقييم بنية القلب ووظيفته.
- إجراء أشعة إكس على الصدر لتقييم حجم القلب والشرايين.
- الخضوع لاختبارات الدم لقياس مستويات إنزيمات القلب، والكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد.
- تصوير الأوعية التاجية.
كيف تحمي نفسك من اضطراب انقباض القلب؟
هناك بعض النصائح التي يساعد اتباعها في الوقاية من أي اضطراب مرتبط بانقباض القلب والحفاظ على قدرته بشكل كبير حيث تتضح في:
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
- ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.
- الحفاظ على مستويات السكر في الدم.
- الحصول على قسط كافي من الراحة.
- الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان.
- الحد من التوتر وممارسة تقنيات الاسترخاء.
- إجراء فحوصات طبية منتظمة لضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر في الدم.
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