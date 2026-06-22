اكتشاف وراثي جديد قد يفسر طول العمر

وحلل الباحثون جينومات 212 مجموعة من الأشقاء المنتمين إلى عائلات طويلة العمر، وحددوا 12 متغيرًا وراثيًا نادرًا قد يرتبط بالعيش لفترة أطول وبصحة أفضل.
ومن أبرز النتائج اكتشاف متغير في جين "CGAS" المرتبط بالاستجابة الالتهابية، إذ يُعتقد أن انخفاض نشاطه جزئيًا قد يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بالتقدم في العمر مع الحفاظ على قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.
ويؤكد الباحثون أن طول العمر الصحي لا يعتمد على جين واحد، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين الوراثة ونمط الحياة والبيئة، فيما تستمر الدراسات للتحقق من دور هذا الجين في إطالة سنوات الصحة.
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