اكتشاف وراثي جديد قد يفسر طول العمر

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة عُرضت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية أن دراسة العائلات المعمّرة قد تساعد على فهم أسرار الشيخوخة الصحية بشكل أفضل من التركيز على الأفراد المعمّرين فقط.

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وحلل الباحثون جينومات 212 مجموعة من الأشقاء المنتمين إلى عائلات طويلة العمر، وحددوا 12 متغيرًا وراثيًا نادرًا قد يرتبط بالعيش لفترة أطول وبصحة أفضل.



ومن أبرز النتائج اكتشاف متغير في جين "CGAS" المرتبط بالاستجابة الالتهابية، إذ يُعتقد أن انخفاض نشاطه جزئيًا قد يساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بالتقدم في العمر مع الحفاظ على قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.