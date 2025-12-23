الثلاثاء 2025-12-23 04:13 م

الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟

نع
تعبيرية
الثلاثاء، 23-12-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   يتخلص الكثير من الناس من الأدوية بمجرد وصولها لتاريخ انتهاء الصلاحية، لكن هذه التواريخ تحدد فقط متى تضمن الشركة القوة الكاملة للدواء، وليس متى يفقد فعاليته تمامًا.

اضافة اعلان


وأظهرت دراسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 88% من الأدوية تظل فعالة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعضها يصل حتى 10-15 عامًا عند التخزين المثالي، خصوصًا الأقراص الصلبة مثل الإيبوبروفين والأسيتامينوفين ومضادات الهيستامين.


لكن الأدوية الحرجة مثل الإنسولين، EpiPens، أدوية القلب، والمضادات الحيوية السائلة تفقد فعاليتها بسرعة وقد تتحول خطرة، لذا يجب عدم استخدامها بعد انتهاء الصلاحية.


وينصح الخبراء بالتخزين السليم وفحص الأدوية بصريًا للتأكد من عدم تغير اللون أو الرائحة أو الشكل، واستشارة الصيدلي عند الحاجة، لتجنب الهدر وضمان السلامة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد ﷲ الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

نقود

أخبار محلية ديوان المحاسبة : منح بعشرات الملايين لم تُصرف أو بقيت بنسب سحب متدنية

ل

فيديو منوع ابدأ يومك بهذا الدعاء.. يحفظك من أوجاع الدنيا

37 استيضاحاً وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيلول وتشرين الأول وإحالة أحدها إلى "مكافحة الفساد"

أخبار محلية ديوان المحاسبة : أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية

فقبل

فيديو منوع الداعية عمرو خالد: أحلى وأسهل عبادة في شهر رجب

اتفاقية شراكة لتوفير فرص عمل في قطاع النقل عبر التطبيقات

أخبار الشركات اتفاقية شراكة لتوفير فرص عمل في قطاع النقل عبر التطبيقات

نع

طب وصحة الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟

لاى

طب وصحة ماء الليمون.. إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس



 






الأكثر مشاهدة