الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟

وأظهرت دراسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 88% من الأدوية تظل فعالة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعضها يصل حتى 10-15 عامًا عند التخزين المثالي، خصوصًا الأقراص الصلبة مثل الإيبوبروفين والأسيتامينوفين ومضادات الهيستامين.
لكن الأدوية الحرجة مثل الإنسولين، EpiPens، أدوية القلب، والمضادات الحيوية السائلة تفقد فعاليتها بسرعة وقد تتحول خطرة، لذا يجب عدم استخدامها بعد انتهاء الصلاحية.
وينصح الخبراء بالتخزين السليم وفحص الأدوية بصريًا للتأكد من عدم تغير اللون أو الرائحة أو الشكل، واستشارة الصيدلي عند الحاجة، لتجنب الهدر وضمان السلامة.
