الصداع في رمضان: كيفية تجنبه قبل وأثناء الصيام

تقليل الكافيين تدريجيًا لتجنب الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين.
تنظيم مواعيد النوم للحصول على قسط كافٍ من الراحة.
تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف.
أثناء الصيام
تناول سحور متوازن مع تجنب الأطعمة المالحة والسكريات المكررة.
تجنب التعرض للشمس والإجهاد.
شرب كميات كافية من الماء.
وقت الإفطار
كسر الصيام بالماء والتمر أولًا.
تناول وجبة متوازنة بعد الإفطار مع تجنب الكافيين في البداية.
شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.
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