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الصداع في رمضان: كيفية تجنبه قبل وأثناء الصيام

منمنم
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري- الصداع في رمضان من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الصائمون، ويعود ذلك إلى التغيرات في نمط الأكل والشرب، وانخفاض مستوى السكر في الدم، وكذلك قلة الكافيين. من خلال بعض الخطوات الوقائية قبل وأثناء شهر رمضان، يمكن تجنب الصداع والحفاظ على الصحة العامة خلال فترة الصيام.

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قبل رمضان
تقليل الكافيين تدريجيًا لتجنب الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين.
تنظيم مواعيد النوم للحصول على قسط كافٍ من الراحة.
تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف.


أثناء الصيام
تناول سحور متوازن مع تجنب الأطعمة المالحة والسكريات المكررة.
تجنب التعرض للشمس والإجهاد.
شرب كميات كافية من الماء.


وقت الإفطار
كسر الصيام بالماء والتمر أولًا.
تناول وجبة متوازنة بعد الإفطار مع تجنب الكافيين في البداية.
شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

 

الكونسلتو 

 
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