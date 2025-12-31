العين مرآة صحة الجسم.. فحوصات النظر تكشف أمراضا خفية قبل ظهور أعراضها

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور سينو غوزييف أخصائي طب وجراحة العيون، أن فحص العين يمكن أن يكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، حيث تظهر ترسبات دهنية مميزة في أوعية العين أو حلقة بيضاء على حافة القرنية.



وأوضح الدكتور أن العين قد تعكس في كثير من الأحيان تغيرات صحية تحدث في الجسم قبل ظهور أي أعراض واضحة، ما يجعل فحص النظر وسيلة تشخيصية مهمة تتجاوز مجرد تقييم قوة الإبصار.

وأشار إلى أن داء السكري يُعد من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ قد تمر مراحله الأولى دون أعراض واضحة، بينما يستطيع طبيب العيون ملاحظة اعتلال الشبكية السكري الناتج عن تغيرات في الأوعية الدموية قبل أن يُكتشف ارتفاع مستوى السكر في الدم. وينطبق الأمر ذاته على ارتفاع ضغط الدم، الذي قد يسبب نزيفا أو تشوهات وعائية أو تورما في العين، وغالبا ما تُكتشف هذه العلامات أثناء الفحص الروتيني حتى لدى أشخاص يشعرون بصحة جيدة.



وأضاف أن أمراض الغدة الدرقية قد تنعكس أيضا على صحة العين، حيث يؤدي فرط نشاطها أحيانا إلى جحوظ العينين، وازدواج الرؤية، والشعور بالجفاف أو وجود جسم غريب، وهي أعراض يمكن للطبيب ملاحظتها مبكرا قبل ظهور اضطرابات هرمونية واضحة.



كما أشار إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول قد يظهر على شكل ترسبات دهنية في أوعية العين أو على هيئة حلقة بيضاء حول القرنية. وينطبق الأمر ذاته على أمراض المناعة الذاتية، إذ قد تكون التهابات العين من أولى علامات الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو متلازمة شوغرن.



وبيّن الطبيب أن وتيرة فحوصات العين تختلف بحسب العمر والحالة الصحية، موضحا أن الأطفال يُنصح بفحص نظرهم قبل دخول المدرسة ثم بشكل دوري لاحقا. أما البالغون دون سن الأربعين، فيكفيهم إجراء فحص كل بضع سنوات في حال عدم وجود شكاوى. وبعد سن الأربعين أو الخامسة والأربعين، تزداد أهمية الفحوصات الدورية بسبب ارتفاع خطر الإصابة بالغلوكوما وإعتام عدسة العين والتغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر. وفي حال وجود أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات مناعية، فقد تستدعي الحالة إجراء فحوصات أكثر تكرارا.